Kiev celebra el reconocimento a un plato que Moscú también reivindica como propio

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha incluido el borscht ucraniano, una sopa de remolacha popular en varios países de la región, en la lista de patrimonios culturales inmateriales que considera en peligro, una decisión que se ha acelerado por el inicio de la ofensiva militar rusa.

El Comité Intergubernamental de la UNESCO ha acelerado el examen del expediente de tal forma que el borscht, al que se le dedican festivales y eventos culturales, figure en la Lista de Salvaguardia Urgente. Con esta inscripción, la organización aspira a llamar a la movilización para evitar que pueda perderse la tradición.

"El desplazamiento de personas y portadores amenaza el elemento, ya que la gente no solo no puede cocinar o cultivar verduras locales para el borscht, sino que tampoco puede reunirse para practicar el elemento, lo que socava el bienestar social y cultural de las comunidades", reza la conclusión aprobada este viernes, que considera este plato parte del tejido social ucraniano.

El ministro de Cultura de Ucrania, Oleksandr Tkachenko, ha celebrado ha celebrado en Telegram que el borscht sea reconocido "oficialmente" como ucraniano y se ha ofrecido a compartir la receta con todos los países, "incluso con los no civilizados".

En este sentido, ha considerado ganada "la guerra por el borscht" en la misma medida en que confía en que Ucrania terminará venciendo en el conflicto bélico que se inició a finales de febrero, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, dio orden de iniciar la invasión.

La UNESCO, no obstante, ha aclarado que el hecho de que reconozca el riesgo de que se pierda la tradición del borscht en Ucrania no supone que este plato no se haga en otras zonas. "No implica la exclusividad, ni la propiedad del patrimonio en cuestión", explica en su nota.