Álvaro Castillejo opina sobre los constantes rumores de embarazo de su prima Tamara Falcó

MADRID, 12 (CHANCE)

Disfrutando al máximo de sus primeros meses como marido y mujer, Álvaro Castillejo y Cristina Fernández disfrutaron de la noche madrileña en un evento muy especial de Ron Brugal. Sin poder ocultar una gran sonrisa en el rostro por el maravilloso momento que están viviendo a nivel personal, la pareja comentó: "Estamos en un momento fantástico. Bien, la verdad, muy tranquilos, trabajando mucho y ya con ganas de verano".

Con muchas ganas de ampliar la familia cuanto antes y que un bebé llegue a sus vidas para convertirlos en papás primerizos, comentaron: "Bueno, no lo sé, cuando toque. No hay prisa ninguna. No hay que poner fecha a las cosas". Ante las constantes especulaciones sobre que podría estar ya embarazada, Cristina fue muy clara: "No, no lo estoy. Si quieren dar explicaciones, ya pueden darlas. Hoy voy a beber ron. No hay ninguna prisa. Voy a brindar y probar el nuevo ron de Brugal, así que no. Eso es una prueba ya. Una prueba irrefutable".

Formando parte del reducido grupo de amigos de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Álvaro aseguró que Tamara estáa viviendo un momento maravilloso al lado de su marido del que están disfrutando al máximo haciendo oídos sordos a todas las informaciones: "Han demostrado que las cosas van muy bien. La veo encantada, han estado ahora unos días por ahí fuera y lo han pasado fenomenal" a lo que añadió: "El amor siempre gana". Sobre los rumores que todean constantemente a la Marquesa de Griñón por un posible embarazo, su primo fue tajante: "Eso se lo tenéis que preguntar a ella, no a mí. Si tiene ganas y sale, sale. Tiene que llegar. Si al final esto es cuando llega".