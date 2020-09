Almeida cree que "no hay riesgo de confinar Madrid en este momento" pero tampoco descarta "cualquier escenario"

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, también portavoz del PP, cree que "no hay riesgo de confinar Madrid en este momento" pero tampoco descarta "cualquier escenario".

"En este momento creo que no hay riesgo de confinar Madrid pero si se me pregunta si descarto cualquier escenario digo que no, como alcalde no", ha contestado Almeida en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press.

El regidor ha sostenido que las administraciones tienen que tener la capacidad de cubrir "todos los escenarios" para remarcar, a renglón seguido, que no descarta "ninguna medida" tras la experiencia con la pandemia en los meses precedentes.

Para Almeida, el elevado número de contagios de Madrid responde "a las características propias de la ciudad", con una alta densidad poblacional de más de 3,3 millones de habitantes (la segunda ciudad con más contagios es Barcelona pero tiene la mitad de población) y el hecho de que sea el principal nudo de comunicaciones.

El alcalde ha puesto el foco en la presión sanitaria hospitalaria. "Tenemos capacidad, desde el punto de vista hospitalario, de atender la situación", ha asegurado, a lo que ha sumado que "el porcentaje de ocupación de camas por Covid y el porcentaje de ocupación de camas UCI es tranquilizador en términos relativos". "Pero no nos podemos confiar y hay que bajar esos datos", ha subrayado.