Alejandra Rubio desmiente que dijese que su tía, Carmen Borrego, es "más fea que el cochero de Drácula"

Con favorecedor cambio de look, más elegante que nunca y visiblemente más tranquila que hace unos días. Así ha reaparecido Alejandra Rubio en los Premios BMW de Pintura celebrados en el Palacio Real después del polémico polígrafo en el que Carmen Borrego confesó, entre otras cosas, que se había dirigido a su sobrina como "la niña de la curva".

Evitando comentar esta nueva brecha abierta en la familia - que podría hacer peligrar las Navidades en casa de María Teresa Campos - ni la indignación y el dolor que según ha desvelado la revista Lecturas Terelu tiene contra Carmen por sus comentadas declaraciones en el 'Deluxe' en las que ni ella ni su hija Alejandra salieron bien paradas en un momento en el que la reconciliación entre las hermanas parecía más cerca que nunca, la colaboradora de 'Viva la vida' sí ha desmentido los rumores del mote con el que presuntamente se dirigiría a su tía.

Y es que al parecer hubo algunos que escucharon a Alejandra reírse del físico de su tía en una de las publicidades de 'Viva la vida' el pasado domingo, comentando que si ella era "la niña de la curva", Borrego era "más fea que el cochero de Drácula". "No sé lo que es eso, no me he enterado, pero si dicen que he dicho algo de eso es totalmente falso" ha dejado claro.

Y es que como ella misma sostiene nunca insultaría a Carmen y, aunque no estén en el mejor momento, Alejandra sigue apostando por la reconciliación entre su madre y su tía, desmintiendo que ella sea el mayor impedimento para el acercamiento entre las hermanas: "Es todo lo contrario. No hay que darle más importancia". "La familia unida como siempre, como hemos estado siempre, tenemos una familia increíble, somos una familia enorme con los de Málaga y todo y muy bien", ha afirmado para nuestra sorpresa, asegurando que la Navidad será, sin duda, "en familia".

Feliz con sus estudios de interpretación - "es algo que me apasiona", ha confesado - y deseando que "ojalá siga adelante" y tenga futuro como actriz, Alejandra también nos ha contado como marcha su noviazgo con Carlos Agüera, con el que comenzó una discreta historia de amor el pasado verano: "Va todo perfecto".