Me aburre la canción que me gustaba, ¿a qué se debe?

¿Te ha gustado tanto una canción que, tras escucharla una y otra vez, has terminado por odiarla y aburrirte de ella? Seguro que te ha pasado alguna vez y, aunque no lo creas, es un fenómeno que tiene una explicación científica. Esa canción tan pegadiza que no la puedes olvidar. La pones en el coche, cuando vas al trabajo o cuando quieres relajarte, a todas horas, pero llega, de repente, un momento en el que deja de sonar bien. A partir de ese momento, empiezas a escucharla menos, y poco a poco, a odiarla cada vez que suena en algún lugar.

¿Qué sucede exactamente en el cerebro para que pasemos del amor al odio y esa canción, que tanto te gustaba, pierda su magia?

Uno de los estudios realizados en 2010 por Michael Wehr, quien estudia el procesamiento sensorial del cerebro en la Universidad de Oregon, observó cerebros de pequeños ratones durante ráfagas de sonido. Las observaciones de Wehr apuntan que, con la aparición del sonido, nuestro cerebro provoca una red de neuronas “iluminadas”. Los experimentos han demostrado que la apreciación disminuye una vez que la novedad de esa canción se ha agotado y, a menudo, nos aburrimos cuando una pieza musical se vuelve “familiar” .

El cerebro entra en un estado distinto cuando encuentra una canción lo suficientemente buena. El punto de este estado es que la mente se concentra en esa tarea, porque demanda su atención por completo. Sin embargo, si la música no es lo suficientemente estimulante para el oyente, requiere cada vez menos atención y pronto pierde interés.

El factor clave en este sentido es lo compleja que sea la pieza musical, cuanta más complejidad armónica, rítmica y vocal, es más probable que dispare las señales correctas en nuestro cerebro.





La mayoría de los expertos en psicología de la música afirman que la música diferente tiene más posibilidades de perdurar en el tiempo . La clave consiste en atraer al oyente y retener su interés a través de características novedosas y normas musicales que se salgan del estilo convencional.

El diario The Independent dedicó un artículo a este fenómeno llamado “La ciencia detrás de la muerte de una canción tras escucharla demasiado”, donde explicaban que “los neurólogos creen que el cerebro cruza dos etapas al escuchar una canción que nos gusta: el núcleo caudado del cerebro se anticipa a nuestra parte favorita de una canción, mientras que el núcleo accumbens se dispara por el subidón, causando la liberación de endorfinas”.

Si odias tu canción favorita, siempre hay una forma de que te reconcilies con ella. Si pasas un tiempo sin escucharla, volverá a sorprenderte y a gustarte cuando vuelvas a escucharla. Es fácil quitarse esa mochila de la sobreexposición para que te vuelva a gustar un tema, pero disociarlo de una experiencia negativa, por ejemplo, es más complicado. Ten paciencia y seguro que esa canción que amas, volverá a gustarte y no le tendrás tanto odio.