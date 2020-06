El 76,4% de los españoles dice haber sufrido empeoramiento de su salud visual en el confinamiento, según Multiópticas

El 76,4% de los españoles cree que su salud visual ha empeorado durante el confinamiento, según un estudio llevado a cabo por Multiópticas y Telling Insights, que determina que para el 30,1% de ese porcentaje cree que el empeoramiento ha sido relevante y para el 7%, severo.

El estudio revela, según ha señalado el director general de Multiópticas, Carlos Crespo, que la vista ha sido también, "indirectamente, una de las grandes damnificadas por la pandemia del Covid-19" y que en ese empeoramiento de la salud visual han influido las largas jornadas de teletrabajo, la alta exposición a pantallas, el esfuerzo intenso de visión próxima, la luz artificial e insuficiente o la falta de salidas al aire libre.

A menor edad, mayor sensación de que el confinamiento ha afectado negativamente a su salud visual. Así, el 86% de los encuestados de entre 18 y 34 años dice haber sufrido un empeoramiento, un porcentaje que baja hasta el 73,6% para el grupo de 35 a 54 años y al 69% para los mayores de 55.

Hay diferencias estadísticas entre la percepción de quienes sufren alguna patología visual previa (un 79% considera que ha empeorado) y quienes no la sufren (donde el porcentaje se reduce al 62%). Además, el 80,1% de las personas que usan gafas y el 84,2% de las que usan lentillas, se encuentran peor tras el confinamiento, mientras que la cifra de empeoramiento visual se reduce al 64,8% de los que no usan gafas y al 71,9% de los que no usan lentillas.

En cuanto al tipo de molestias, el 81,1% de los entrevistados ha sufrido picor de ojos con frecuencia, el 76% fatiga visual, el 70,7% enrojecimiento de ojos, el 69,3% presenta dificultades para leer la letra pequeña, el 64,4% ha sentido sequedad en los ojos, y el 61,8 alude a visión borrosa en general. La visión borrosa en las largas distancias (ver el televisor o conducir) es un problema que perciben el 60,2% de los encuestados, mientras que el 59,4% manifiesta dolores de cabeza, y un 51% sensación de "arenilla" en los ojos.

Los menores de edad también muestran síntomas de empeoramiento tras el confinamiento. El 56,4% afirma que con alta frecuencia sus hijos han sufrido picor de ojos, siendo el 47% el que manifiesta que ha tenido enrojecimiento de los ojos, un 42,9% habría tenido fatiga visual y el 38% sequedad. Dolor de cabeza, visión borrosa en general y visión borrosa de lejos son síntomas presentados por alrededor del 36% de los menores, mientras que la sensación de "arenilla" la ha tenido el 24,8%.

Para un 60% de los entrevistados, el confinamiento ha supuesto un aumento de su preocupación por su salud visual. De hecho, el 37,6% manifiesta sentirse "muy preocupado" por el empeoramiento sufrido en estos meses. Son los más jóvenes los que más preocupados se muestran, y también los que presentan patologías visuales previas.