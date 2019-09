10.000 personas vulnerables buscan en lo digital no perder el tren del empleo

Ser capaces de adaptarse a las demandas de un mundo laboral cada vez más digitalizado es uno de los objetivos de las más de 10.000 personas que desde colectivos vulnerables, como mujeres, mayores de 45 años, gitanos o migrantes, tratan de no perder el tren del empleo asistiendo a cursos de formación digital.

Los trabajos de camarero, dependiente o empleado de almacén utilizan herramientas digitales, como un móvil o una tableta, y por tanto acceder a ellos requiere de ciertas destrezas que se han incorporado en los programas de formación de Cruz Roja y la Fundación Secretariado Gitano a través del proyecto #EmpleandoDigital.

"La tecnología está transformando profundamente nuestras vidas y también el mercado laboral, que requiere nuevos perfiles cada vez más tecnológicos, incluso en los puestos más tradicionales, y las personas más vulnerables no pueden quedar excluidas de estos procesos", ha explicado a Efe Raúl Pérez, de la Fundación Secretariado Gitano.

"Son conocimientos que nos van a pedir en cualquier sector, envíos de comunicaciones por correo electrónico o formación ocupacional de trabajos que se están transformando con la tecnología, como el camarero digital, que viene con una tableta en lugar de con la libretilla", ha añadido.

El proyecto se ha centrado en colectivos con especiales dificultades, como la comunidad gitana, mujeres alejadas del mundo laboral, personas desempleadas, mayores de 45 años, jóvenes con baja cualificación, migrantes y personas refugiadas, entre otros.

Pero para ponerlo en marcha, hace dos años en doce comunidades autónomas se trabajó primero con los técnicos que imparten la formación para afrontar los retos que representa la transformación digital y su incidencia en el mercado de trabajo, ha señalado Lara Vidal, responsable de Empleando Digital de Cruz Roja.

"300 profesionales se han actualizado en la forma de trabajar con los colectivos en riesgo de exclusión, y 10.000 participantes han adquirido competencias y conocimientos digitales a través de Aula Digital, asociadas al mundo laboral", destaca Vidal.

La técnica de Cruz Roja destaca que "el enfoque formativo no es el mismo que el que se dirige a personas de otros perfiles porque el punto de partida no es el mismo" y se pretende que esa formación sea "no solo para acceder a un puesto de trabajo, sino también para mantenerlo".

"Son competencias digitales básicas, desde el manejo de un teléfono móvil para la búsqueda de empleo, de información 'online' eficiente o manejo óptimo del correo electrónico hasta la utilización de plataformas más avanzadas o aplicaciones para esa búsqueda de ofertas laborales", concreta.

Carla Cáceres es una joven que ha realizado uno de estos cursos y ya ha conseguido un empleo en una empresa de servicios para una multinacional de moda.

"El curso te prepara para incorporarte al mundo laboral, te abre muchas puertas para tener una mejor salida y, sobre todo, para trabajar, que lo veía como algo imposible; nunca me hubiera imaginado que yo con la poca formación que tengo pudiera llegar hasta donde estoy", ha asegurado a Efe.

En el proyecto, que cuenta con el apoyo del Fondo Europeo, la Fundación Accenture ha aportado dos herramientas: inteligencia laboral, para optimizar los itinerarios de inserción laboral, y valor social, que mide el impacto de las actuaciones llevadas a cabo.

"Es imprescindible que el avance digital no deje a nadie atrás y para ello son necesarios programas como este, que aseguren la inclusión digital de los grupos más desfavorecidos de nuestra sociedad", ha concluido el director general de Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, en el acto celebrado para hacer balance del proyecto.