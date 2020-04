La España vacía resiste al coronavirus sin test ni mascarillas

La mayoría de los españoles vive en las grandes ciudades en las que los hospitales se han visto saturados de pacientes con coronavirus, mientras el medio rural y despoblado registraba pocos o ningún caso de contagio entre sus habitantes. Es aislamiento natural que proporciona la baja densidad de población ha servido de barrera epidemiológica, pero no están preparados para diagnosticar posibles infectados por coronavirus ni para tratarlos.

Es el temor que muestra en COPE el doctor Rafael de Pablo. Es el médico del centro de salud de Luna, un municipio al noroeste de la provincia de Zaragoza, y tiene a su cargo 5 pueblos que suman unos 400 habitantes.

En sus 40 años de profesión, reconoce el doctor De Pablo, “me he encontrado con gente estupenda, pero nunca he trabajado con pacientes tan entrañables y cariñosos como los vecinos de la Comarca de las Cinco Villas en la que estoy ahora. Son personas que agradecen mucho lo que hacemos por ellos, no llaman frecuentemente para preguntarnos cómo estamos y por eso hay que defenderles de esta epidemia”, nos decía este médico de pueblo.

Los pueblos de la España vacía son como una gran “residencia de ancianos natural”. Así los define en COPE el doctor Rafael de Pablo para que nos hagamos una idea de lo catastrófico que sería que llegara allí la epidemia.

Afortunadamente y hasta el momento, no hay ningún caso de coronavirus entre los habitantes de la comarca, pero “el material que tenemos en el centro de salud es muy escaso y solo podríamos llegar a sospechar un posible diágnóstico. No tenemos test”, lamenta este médico que ha tenido que enfrentarse a múltiples dificultades durante su dilatada carrera profesional y solo ahora está realmente preocupado por el futuro incierto de sus pacientes.

SIN TEST NI MASCARILLA

Los alcaldes de la zona se han planteado la compra de este tipo de test masivos para prevenir la llegada del coronavirus a las Comarca de la Cinco Villas. Se ha convertido en un “espacio libre del virus” que quieren mantener así. Sin embargo, las autoridades sanitarias les dijeron que las pruebas diagnósticas llegarían en los próximos días y cesaron en su intento.

Seis de cada 10 habitantes de esta zona al noroeste de la provincia de Zaragoza tiene más de 60 años. A esto habría que añadir los enfermos con patologías crónicas que hacen aumentar el porcentaje de población considerada de riesgo. Por eso los alcaldes de la zona le piden protección al Gobierno para evitar que llegue allí también la tragedia.

“Si sospecháramos que el paciente está en riesgo, le daríamos alguna medicación preventiva, como un antibiótico. Sin embargo, el único medio efectivo para confirmarlo y empezar a tratarlo como una enfermedad infecciosa grave sería con los test”, explica en COPE el médico de Luna, en Zaragoza.

VISITANTES EN VERANO

La densidad de población en España se situó en 2016 en 92 personas por kilómetro cuadrado, por debajo de la media de la UE, de 177 personas / km, y de países como Alemania, con 233 personas / km, según los últimos datos de Eurostat. Una situación que es especialmente significativa en las comunidades más afectadas por la despoblación, como Castilla y León, en donde ese índice europeo cae hasta 26,1 personas por kilómetro cuadrado.

Aragón es otro ejemplo llamativo y los habitantes de Luna, en Zaragoza pertenecen a esa España vacía que espera cada año la llegada de los familiares en verano.

Por eso, el doctor Rafael de Pablo hacía un llamamiento en COPE para que los hijos y nietos de estos vecinos “no acudan masivamente en verano sin haber confirmado primero que están libres del virus. Hay mucha gente mayor y una epidemia sería catastrófica”. Es más, este médico les dice que “si quieren seguir visitándoles más años, aumenten las medidas de prevención este verano”.

CARENCIAS DE LA ESPAÑA VACÍA

La población española ha aumentado alrededor de un 36% desde 1975: se ha pasado de un país con 34,2 millones de habitantes a otro de alrededor de 46,7 millones, pero este aumento de la población no se nota en todas las zonas por igual y las carencias sanitarias también se notan.

A la deficiencia de médicos y enfermeros dispuestos a marcharse a las zonas rurales para trabajar hay que añadir que, en las zonas más alejadas, el centro de salud dónde se encuentran los médicos especialistas como el de pediatría, se encuentran a gran distancia del municipio. Lo cual, combinado con la falta de transporte público o ambulancias dificulta el acceso a esta atención sanitaria.