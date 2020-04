Confinamiento eterno: municipios a los que no llega ni el transporte

Algunos municipios españoles no tienen acceso al transporte y la única opción disponible es tener un vehículo particular para poder viajar a ciudades más grandes donde tienen el servicio médico o grandes comercios. No es una situación excepcional que viven por el confinamiento para evitar los contagios por coronavirus, es la realidad que viven durante años.

Municipios incomunicados, el confinamiento eterno

Pero no todos los ciudadanos tienen acceso a un coche, bien porque los habitantes sean mayores y ya no puedan conducir o porque no tengan un vehículo. Esto les ocurre a varios vecinos de Castropepe (Zamora), tienen que llamar a un taxi cuando necesitar ir a la ciudad más cercana.

El municipio de Castropepe, 14 años sin transporte

Los 75 habitantes de la localidad zamorana de Castropepe llevan más de 14 años luchando para tener una parada de autobús. La empresa de autobuses Vivas dejó de pasar porque “en la carretera no puede parar para coger o dejar viajeros porque estaba ocupando la calzada”, explicaba su alcalde a COPE.es. Hace cerca de 17 años, el conductor del autobús fue sancionado con una multa de 150 euros por haber parado en la calzada.

La solución para que los vecinos de Castropepe tengan acceso al autobús es hacer unas “medias lunas”, es decir, las marquesinas de las paradas del autobús. El alcalde de la localidad, José Heliodo León Figueras, comentaba que tienen todos los permisos, pero les falta el que debe otorgarle el Ministerio de Fomento al Ayuntamiento para poder hacerlo: “La obra si la tiene que pagar el Ayuntamiento, la paga”, matiza León Figueras.

El regidor explicaba a COPE.es que tienen la ventaja de que no hay que expropiar terrenos porque pertenecen a Castropepe, el coste sería el acondicionamiento de la parada, y además la Ruta de la Plata, carretera se situaría el estacionamiento del autobús “casi no tiene tráfico porque hicieron la autovía”. La localidad además dispone de una antigua marquesina a la entrada del pueblo, ubicada a 300 metros del centro, solo habría que adaptar los metros necesarios para que el transporte pueda coger y dejar viajeros. “Nosotros lo único que queremos es que el Ministerio de Fomento diga que el Ayuntamiento puede hacer la obra cuando quieras y como quiera”, argumenta el regidor.

¿Cuál es la alternativa para los desplazamientos?

Las paradas más próximas a Castropepe están a 2 kilómetros, concretamente en Castrogonzalo y en Barcial del Barco, a 4 kilómetros. Estas distancias suponen un problema para las personas que viven en la localidad “si tienen que venir con una bolsa de la compra de Benavente”, porque tienen entre 60 y 90 años los 75 ciudadanos de localidad.

El alcalde de la localidad no se rinde, pidió tanto en 2019 como en 2020 los permisos necesarios, “voy a defender a mi pueblo en todo y por todo”. Además, dice, que se conformaría con que un día a la semana parara el autobús al menos para ir al hospital que está en Zamora, a 46 kilómetros, “queremos que pare ahí porque te lleva y te trae y todos lo necesitamos”.

A parte de un vehículo particular, la única opción que tienen los vecinos de Castropepe para ir al hospital en Zamora es llamar a un taxi, que tiene un coste de unos 14 euros aproximadamente para ir hasta Benavente, ciudad a 70 kilómetros de Zamora, y allí coger un autobús que hay cada hora hasta la capital de la provincia.

La empresa de autobuses, sobre la parada de Castropepe

Vivas es la empresa de autobuses que fue denunciada por parar en la zona porque que fuera adecuada para que los viajeros subieran y bajaran.

“No paramos porque no nos dejan parar”, explica la empresa Vivas a COPE.es. Sin embargo, si esa parada cumpliera los requisitos que les piden “nosotros claro que pararíamos porque queremos coger viajeros”.

Además, la empresa de autobuses Vivas tienen 8 servicios diarios que incluso pasan por el municipio de Castropepe. El motivo por el que no hacen el estacionamiento para recoger o dejar viajeros es porque no cumple las condiciones, pero “cuando haya una parada adecuada, nosotros encantados de la vida”, explica Autocares Vivas.

Más municipios españoles sin transporte

La provincia de Zamora no es la única que no tiene servicio de transporte para sus ciudadanos. Una situación no se refiere a un momento concreto. En 2019, los alcaldes de varios municipios de Cuenca pedían a las administraciones que reanudaran el paso de los autobuses en los pueblos de Monreal del Llano y Villalgordo, porque no tienen ningún tipo de transporte público desde hacía un par de años.

Poco más de 60 habitantes tiene Monreal del Llano y su alcalde, Fernando Martínez, explicaba en un diario regional, que el autobús dejó de pasar sin “explicación ni previo aviso”. El regidor solo pedía el paso de una línea, aunque fuera “una o dos veces a la semana” porque hay gente mayor en el pueblo que no puede desplazarse a Madrid o a otros lugares cercanos.

El escaso transporte en otros municipios

Otras localidades españolas tienen la posibilidad de tener acceso al transporte algún día a la semana. Zarzuela del Pinar, en Segovia, sus 400 habitantes, de lunes a viernes, solo tiene dos autobuses, uno por la mañana y otro por la tarde, hasta Segovia.

Miriam Gómez, vivió en esta pequeña localidad hasta los 18 años, y ha contado a COPE.es, que sus vecinos mayores pueden comprar productos básicos para el día a día, en cambio, si necesitan artículos más específicos tienen que ir a las ciudades del lado como Cuéllar o Segovia.

La escasez de autobuses te limita al uso del vehículo particular. “Si no tienes coche prácticamente no puedes salir del pueblo”, explica Miriam.

Los vecinos de Zarzuela del Pinar tienen acceso a la atención primaria en el municipio, pero si necesitas ir a urgencias “tienes que desplazarte a un pueblo cercano, Aguilafuente y Carbonero el Mayor”.

