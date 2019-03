Botellas de plástico, latas de aluminio y retales de neumáticos. Así aprovechan la basura los emprendedores

Hasta hace un par de años, las botellas de plástico usadas, las latas de aluminio vacías o los toldos desteñidos por el sol no eran más que basura. Se acumulaban en vertederos esperando a ser destruídos. O, si había menos suerte, estaban tirados en las calles y los parques o flotaban en medio de los océanos. Gran parte de esta basura, de hecho, sigue ahí.

Pero hay una pizca de esperanza gracias a propuestas como las que te presento a continuación. Son emprendedores españoles con una sensibilidad especial por el Medio Ambiente y que, además, han visto una oportunidad de negocio en utilizar estos desechos para ofrecer productos como gafas de sol, mochilas o zapatillas. ¡Vamos a descubrirlos!

Patillas eco-friendly de Parafina hechas con PET.

Uno de esos emprendedores visionarios fue Alfonso de Luján. Junto a Samuel Soria pusieron en marcha hace 4 años Parafina, una startup que se dedica a comercializar gafas de sol hechas a partir de materiales reutilizados. "Queríamos ofrecer un producto diferencial que alargara la vida útil de materiales como el PET, la goma de caucho o el aluminio de las latas recuperadas", me cuenta Álfonso. Por aquel entonces, corría el año 2014, no era tan habitual ver empresas que se volcaran con este compromiso medioambiental. Y la jugada les salió muy bien.

Eso sí, apostaron por dirigir sus ventas hacia los países de Europa del Norte donde, por cierto, me confirma Alfonso que hay "mayor compromiso con los productos ecológicos que en el resto de Europa". "En España empezamos a preocuparnos por estos aspectos. Pero aún sigue primando el diseño y el precio", añade Álfonso.

China, a la cabeza de la industria del reciclaje

Para producir sus gafas emplean hasta 4 materiales reciclados distintos: el PET, el HDPE (un plástico más duro que el PET que se usa, por ejemplo, para elaborar los botes de champú), la goma reciclada de caucho y el aluminio de las latas recuperadas. A todos estos materiales acceden gracias a los acuerdos que han firmado con vertederos controlados de todo el mundo. Allí, se tratan estos componentes hasta dejarlos listos para producir las gafas.

Uno de los aspectos que llama la atención es que en China se produce gran parte de este proceso de tratamiento de la basura y preparado para la siguiente fase de la producción. El motivo es que el país asiático es pionero en la tecnología que permite el procesado de estos productos. "Al ser un país tan grande, se puede encontrar de todo. Pero, es cierto, que existe tecnología preparada para estas necesidades. Lo que en Europa te lo ofrecen a 90 días, en China te lo hacen en 30. Es un país muy avanzado para tratar la basura y darle una segunda vida", asegura Álvaro.

Ignacio Berges se presenta con una frase lapidaria: "me enamoré de los materiales como si de un ser vivo se tratara". Así no es difícil adivinar el nivel de compromiso que este emprendedor español tiene con la reutilización de algunos componentes. En su caso, Berges utiliza retales de las ruedas de camión y de los toldos solares para producir unas mochilas llamativas y cuanto menos, peculiares.

"Tengo amigos que se dedican al ensayo de materiales. Investigué las propiedades y vi que era posible aprovechar los restos del sector logístico", me cuenta Berges. Una realidad a la que es necesario añadir otro detalle que, por cierto, le da todavía más mérito a este proyecto: "nosotros no elegimos nunca los materiales. Nos llegan y en función de eso actuamos y diseñamos".

Las flip&flip se hacen con retales de neumáticos y lona reciclada

Esta startup, Flip&Flip, nació de un proyecto final de máster de Ignacio. La idea de este emprendedor es seguir creciendo e innovando con nuevos materiales. Por el momento, el camino ha sido positivo. Sus mochilas han llegado ya a 12 países distintos.

Los retales de las ruedas de los camiones y de los toldos son la materia prima de estas mochilas.

Los plásticos depositados en los contenedores amarillos son la materia prima que emplean los emprendedores de Flamingo's Life para elaborar sus zapatillas. Para descubrir este proyecto hablo con su fundador, Carlos García, quien me confirma que "desde hace un año está muy sensibilizado con el impacto medioambiental". Por este motivo, esta firma de zapatillas que triunfa en las redes sociales se ha decidido por ofrecer una línea de productos hechos a partir de plástico reciclado.

Estas zapatillas están hechas a partir de plástico recuperado del mar.

De partículas a zapatillas: el proceso

Para elaborar zapatillas como la que aparece en la fotografía, el plástico recogido en los vertederos se trata hasta reducirlo a unas pequeñas partículas. Estas partículas se van uniendo hasta que conforman los hilos. Y estos hilos se tejen para crear los telares que reciben las fábricas que producen las Flamingo's Life. Un proceso que ayuda a recuperar toneladas de plástico en nuestro país.

A la pregunta de si los españoles estamos concienciados con este tema, Carlos me responde tajante: "nosotros hemos comprobado que sí. Con cada una de las ventas recibimos mensajes de gratitud por nuestro trabajo". Ahora, además, están ultimando una nueva propuesta de zapatillas hechas con materiales orgánicos. ¡Descubre cuáles son en el siguiente audio de la entrevista!

Partículas del plástico reciclado con el que se hacen las zapatillas de Flamingo's Life

Los hermanos Íñiguez son los últimos protagonistas de este reportaje. No por ello menos importante es su trabajo. De hecho, la apuesta sostenible de One Oak está llamada a hacer grandes cosas en España. Por el momento, estos emprendedores han creado una línea de mochilas que recicla 8 botellas de plástico por cada producto. "Lo que hacemos es usar el PET para darle una segunda vida reciclándolo. ¿Cómo nos aseguramos de que este PET es reciclado? Pues porque está regulado con una certificación internacional que avala que todos los procesos a los que se ha sometido este material son adecuados y garantizan la integridad del producto final", me explica Carlos.

One Oak apuesta por utilizar el plástico reciclado en sus mochilas.

Además, Guillermo me cuenta que entre sus planes está "seguir compensando la huella de CO2" invirtiendo recursos de la startup en diferentes proyectos. Uno de ellos lo pusieron en marcha hace unos meses. Un proyecto de reforestación de zonas devastadas por los incendios en Galicia. "Se trata de que cada cliente pueda poner su granito de arena en la recuperación de nuestros bosques. Por cada producto comprado, se planta un árbol con el nombre de la persona", explica Carlos. Una iniciativa que ha tenido una gran acogida y que demuestra el compromiso de la sociedad española con este tipo de proyectos.

Guillermo a la izquierda, junto a su hermano, ambos creadores de la firma.

El sueño de estos dos emprendedores es seguir desarrollando proyectos que recuperen la salud de la naturaleza en diferentes puntos de España. Para llevarlos a cabo a corto plazo, por cierto, han abierto una ronda de financiación en la plataforma de proyectos de alto impacto La Bolsa Social. Con estos recursos, los emprendedores, "prometen seguir trabajando para mitigar la huella de CO2 que asola a nuestro planeta".

4 proyectos ingeniosos y comprometidos con la sostenibilidad. Un halo de esperanza y compromiso que llega en un momento en el que estamos inundados por noticias que pronostican un mal futuro para nuestro planeta. Hay que seguir el ejemplo de estos emprendedores. ¡Sigamos luchando por un mundo mejor!