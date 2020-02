¿Qué hacen nuestros perros si nos ven llorar?

La conclusión a la que han llegado los autores del experimento, Emily M. Sanford, Emma R. Burt yJulia E. Meyers-Manor, no puede ser más clara: algunos perros no solo consuelan a su dueño, sino que superarán cualquier obstáculo para poder hacerlo. En un artículo titulado Timmy's in the well: Empathy and prosocial aid in dogs, publicado en la revista científica Learning & Behavior han mostrado que los perros con fuertes lazos con sus dueños se apresuraron a empujar una puerta cuando escucharon que estaba llorando.

"Descubrimos que los perros no solo perciben lo que sienten sus dueños, si un perro sabe una manera de ayudarlos, atravesarán barreras para proporcionarles ayuda", afirma Emily Sanford, estudiante graduada en el Departamento de Psicología y Brain Sciences en la Facultad de Artes y Ciencias Krieger de la Universidad Johns Hopkins y principal autora del experimento.

No es la primera vez que se ha estudiado el comportomaniento de los perros ante el llanto humano, ya estaba demostrada su alta sensibilidad a la angustia del hombre, "todos los dueños de perros tienen una historia sobre volver a casa después de un largo día, sentarse a llorar y comprobar como su perro estába allí, a su lado, lamiéndole la cara. En cierto modo, esta es la ciencia detrás de eso", dice Emily Sanford. Lo que su equipo ha conseguido ahora es mostrar que los perros que detectan angustia emocional se apresurarán a hacer algo al respecto.

"Mi collie me sacó de entre las almohadas"

Julia Meyers-Manor, profesora de Psicología del Ripon College y coautora del experimento, supo que había que hacer un estudio y demostrarlo formalmente cuando un día jugando con sus hijos, estos la enterraron en almohadas y ella comenzó a pedir ayuda para jugar. "Mi esposo no vino a rescatarme, pero, en unos segundos, mi collie me sacó de las almohadas" confesaba.

El collie de la profesora Julia Meyers-Manor acudió en su ayuda en segundos

Y así comenzó el experimento en el que participaron 34 perros de diferentes razas y tamaños (24 machos, 15 hembras; 33 esterilizados o castrados, perros domésticos que vivían en el área de las Ciudades Gemelas en Minnesota), junto a sus dueños. Las razas estudiadas fueron perros de compañía tradicionales como golden retrievers y labradores, perros pequeños como shih tzus y pugs, y varias razas mixtas.

Los amos se encontraban setandos detrás de una puerta transparente cerrada con imanes y los perros podían verlos y escucharlos. Entonces se les pidió que tararearan "Twinkle, Twinkle Little Star" ('Campanita del lugar' canción tradional navideña en España y en muchos países que muestra alegría) o que lloraran. El equipo de investigación quería ver si los perros abrían la puerta con más frecuencia cuando sus dueños lloraban. No fue así, pero los perros que abrieron la puerta cuando escucharon a su dueño llorar, lo hicieron tres veces más rápido que los perros cuyos dueños estaban tarareando.

A lo larto de la prueba, los investigadores también midieron el nivel de estrés de los animales. Los perros que pudieron empujar la puerta para "rescatar" a sus dueños mostraron menos estrés, lo que significa que estaban molestos por el llanto, pero no demasiado molestos para tomar medidas. "En cuanto a los perros que no abrieron la puerta, no fue porque no les importara, les importaba demasiado. Esos perros mostraron más estrés y estaban demasiado preocupados por el llanto como para hacer algo" explica Emily Sanford.

"Los perros han estado al lado de los humanos durante decenas de miles de años y han aprendido a leer nuestras señales sociales"

"Los perros han estado al lado de los humanos durante decenas de miles de años y han aprendido a leer nuestras señales sociales", afirma Emily M. Sanford. "Los dueños de perros pueden decir que sus perros sienten sus sentimientos. Nuestros hallazgos refuerzan esa idea y muestran que, como Lassie, los perros que saben que su gente está en problemas podrían entrar en acción".

Los dueños de perros pueden decir que sus perros sienten sus sentimientos

Por ello el título del experimento: "Timmy 's in the well" que hace referencia a que la famosa perra televisiva 'Lassie' siempre acudía a la llamada de su gran amigo, Jeff, papel interpretado por Tommy Rettig y más si el pequeño se encontraba en una situación de apuro.