¿Por qué los ojos de los perros salen brillantes en las fotos con flash?

Es noche cerrada y vemos a nuestra mascota en el sofá viendo la tele con solo la luz que desprende la propia pantalla del televisor. Cogemos de forma inmediata el teléfono móvil y disparamos una instantánea para inmortalizar el momento para la posteridad. No obstante, no recalamos en que hay poca luz y es entonces cuando el flash del móvil hace su aparición. Al mismo tiempo el can nos mira y acabamos teniendo una fotografía tenebrosa de un perro con los ojos blancos. Desde luego no es la tierna foto que nos gustaría tener. No obstante, no es que tu cámara esté mal, es debido a los ojos de los perros. Una explicación que pone fin a muchas incógnitas que mucha gente se hace cuando le pasa lo mismo.

En concreto la razón radica en la propia retina de los perros, la cual tiene tiende a reflejar la luz que recibe para posteriormente que vuelva al propio ojo, de este modo la luz reflejada en la retina es la que captura nuestro teléfono y que hace añicos la idea de una fotografía con las que mostrar a tus familiares tan tierna escena. En concreto hablamos de que los canes tienen una superficie llamada tapetum lucidum, la cual busca mejorar la cantidad de luz que reciben en condiciones pobre de luz.

Dicho de otro modo, no es que sus ojos brillen, sino que estás viendo el propio flash del móvil que sus ojos reflejan. Una explicación que pone fin a la duda que muchas personas se han planteado muchas veces cuando han visto frustradas sus fotos nocturnas a sus mascotas.Con ello se logra que los animales tengan una mejor percepción del ambiente que les rodea aun cuando hay poca luminosidad con la que captar aquello que tienen cerca. Algo parecido pero que no tiene que ver con los típicos ojos rojos de las fotografías que en más de una ocasión les pasa a las personas también.