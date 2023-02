¿Le pones demasiada comida a tu perro? Esta es la forma de saber la comida que necesita cada día

La alimentación de un perro es algo muy importante y una de las cuestiones que más preocupan a quienes tienen perros en casa. Buscar la comida que sea la más adecuada, el número de veces que tiene que comer y la cantidad necesaria son las más cuestiones más recurrentes y, la verdad sea dicha, no siempre es fácil acertar con la respuesta.

Es fundamental que nuestro can reciba la cantidad adecuada de nutrientes para asegurar su buen estado de salud. Si le damos comida de mala calidad o dosis demasiado escasas, le podemos provocar esa carencia de nutrientes. Y, si les damos demasiada cantidad, corremos el riesgo de nuestro perro sufra de obesidad y, con ello, alguna enfermedad derivada del sobrepeso. Por lo que es fundamental que acertemos con la cantidad de comida que tenemos que darle a nuestra mascota.

La vida de los perros policía: selección, servicio activo y búsqueda de una familia tras su jubilación Las labores de un perro policía en la vida real suelen ser la búsqueda y detección de explosivos y drogas. Tareas que hacen a la perfección gracias a su olfato desarrollado Redacción Digital 28 nov 2022 - 12:17

La cantidad adecuada varía en cada perro

La cantidad de comida diaria que hay que ponerle a nuestro perro depende de muchos factores, como la edad, la raza y el tamaño del animal, determinan sus necesidades nutricionales. Pero también se deben tener en cuenta el estilo de vida que lleva el perro o si sufre alguna enfermedad.

Por norma general, las bolsas de pienso y las latas de comida húmeda para perros ya traen indicaciones de la dosis recomendada basándonos en el tamaño y edad del animal. Pero esta información no es del todo infalible.

Se recomienda, en el caso del pienso seco, que el perro ingiera entre un 2 y un 2,5 por ciento de su peso corporal al día. Este patrón no podemos aplicarlo a la dieta casera o a la dieta BARF. Por lo que lo mejor que podemos hacer es acudir al veterinario para que realice una evaluación del caso de nuestro perro y sus necesidades nutricionales.

También hay que tener en cuenta otras peculiaridades. Como que un perro que se pasa el día corriendo y haciendo ejercicio, no come lo mismo que otro que solo sale a pasear y no hace ninguna actividad física intensa. Los cachorros, por ejemplo, requieren una mayor necesidad nutricional porque se encuentran en pleno proceso de crecimiento.

En cambio, los perros que son mayores o que están recién esterilizados necesitan menos cantidad de comida. Esto se debe a que a pesar de que crezca su apetito, su metabolismo se ralentiza y su demanda energética se reduce, ya que están menos activos.