Una de cada tres mujeres en España ha sufrido violencia en el ámbito de la pareja

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han presentado los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, que reflejan que en España hay 6,4 millones de víctimas. Esto significa que una de cada tres mujeres ha experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja en algún momento de su vida.

Según explica la ministra Redondo, estos datos "nos dicen que la violencia machista es estructural, transversal y crónica. Reforzar las políticas, los recursos y las redes de protección a las víctimas es una necesidad imperiosa".

Violencia psicológica y acoso digital

El informe profundiza en las distintas formas de maltrato, destacando la violencia física y/o sexual, sufrida por un 12,7% de las mujeres residentes en España de más de 16 años, y la violencia económica, sufrida por el 11,7%. Sin embargo, la más extendida es la violencia psicológica emocional, que ha sido sufrida por una de cada cinco mujeres (20,9%) en el ámbito de la pareja.

La macroencuesta también pone el foco en el entorno digital, donde el 12,2% de las mujeres han sido acosadas en algún momento. Este fenómeno afecta de manera desproporcionada a las más jóvenes: una de cada tres mujeres de entre 18 y 24 años ha sido víctima de acoso digital.

denuncias y rupturas

Tan solo el 16,8% de las mujeres que han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas afirma haber denunciado: el 75,1% de las denuncias han sido interpuestos por la propia mujer, y el 24,9% por una tercera persona. En el caso de las parejas pasadas, el 89,9% de las denuncias fueron puestas por la víctima, mientras que el 10,1% restante corresponde a otra persona o institución.

El informe señala que 2 de cada 3 (67,7%) mujeres que han sido víctimas, puso fin a la pareja debido a esos episodios de violencia. Entre los mayores de 75 años ese porcentaje se reduce al 26%.

consecuencias de la violencia de género

El maltrato deja secuelas duraderas que perduran en el tiempo: más de 1,5 millones de víctimas sufren consecuencias físicas o mentales. Además, la probabilidad de haber tenido intentos de suicidio es casi 11 veces mayor entre las víctimas de violencia física y/o sexual, que entre las que nunca han sufrido ningún tipo de violencia por parte de su pareja.

Conciencia social y ritmo lento

A pesar de la crudeza de las cifras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, considera que los datos demuestran que se ha avanzado. La ministra afirma que "España es un país que se toma en serio la violencia de género" y que esta problemática "es una prioridad de Estado", aunque también ha reconocido que la mejora es paulatina: "Cada vez hay una mayor conciencia, vamos evolucionando positivamente, pero también a un ritmo lento".

Este progreso, sin embargo, contrasta con las cifras de asesinatos. En lo que va de año, 42 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, elevando el total a 1.337 víctimas mortales desde el año 2003, cuando se comenzaron a recopilar estos datos de forma oficial.