La ONCE lanza una misión inclusiva rumbo a Marte para reivindicar un futuro sin barreras

El Grupo Social ONCE ha presentado desde el Centro de Satélites de la Unión Europea en Madrid (SatCen) su nueva campaña de sensibilización, una iniciativa ambiciosa que mezcla futuro, tecnología y compromiso social para lanzar un mensaje rotundo: "Un planeta más inclusivo es un mundo mejor. Aquí y en Marte".

La propuesta parte de una idea tan sencilla como potente: si la NASA prevé que la humanidad pueda pisar Marte en 2040, debemos asegurarnos de que aquello que nos hace mejores -la inclusión, el respeto y la igualdad de oportunidades- también viaje con nosotros.

Según señala el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, 2040 no es solo una fecha, sino un desafío: "Con esta campaña queremos simbolizar algo mucho más grande, que la inclusión puede llegar tan lejos como la propia humanidad".

La campaña institucional, producida por Ogilvy&Mather, se apoya en una estética futurista que contrapone la hipotética futura vida en Marte con nuestro presente en la Tierra. En esa mezcla entre imaginación y realidad, la ONCE muestra escenas cotidianas de personas con discapacidad plenamente integradas en ámbitos como el trabajo, la educación, la cultura, el deporte o la vida diaria. La metáfora es clara: no puede haber futuro -ni aquí ni en ningún otro planeta- sin inclusión real.

UN REFERENTE MUNDIAL QUE QUIERE LLEVAR LA INCLUSIÓN "MÁS ALLÁ DEL HORIZONTE"

El mensaje de la campaña está directamente relacionado con la identidad del Grupo Social ONCE, un ecosistema único en el mundo, considerado el mayor empleador de personas con discapacidad del planeta. En la actualidad, cuenta con 77.000 trabajadores, de los cuales el 60% son personas con discapacidad y un 45% son mujeres.

El presidente ha subrayado durante el acto que el camino recorrido demuestra que la inclusión funciona y genera progreso: "Las personas con discapacidad hemos dado importantes pasos, a veces solos y otras veces con grandes aliados. Eso nos ha hecho más fuertes, más comprometidos y más dueños de nuestro futuro con el compromiso de conquistar la igualdad total".

Carballeda insiste en que la campaña pretende asomarse al futuro y reflexionar sobre cómo queremos que sea la sociedad que viaje a Marte dentro de 15 años: "Hoy estamos aquí para mirar más allá del horizonte, para imaginarnos un futuro en el que la inclusión no tenga límites, un futuro en el que las barreras no existan, ni en la Tierra ni en Marte".

UN LANZAMIENTO CON SELLO EUROPEO

El lugar elegido para el lanzamiento no es casual. El SatCen es uno de los centros tecnológicos más relevantes de la Unión Europea, un espacio que combina innovación, visión global y trabajo sobre grandes desafíos internacionales.

La campaña, de tono emocional y optimista, quiere subrayar que la diversidad es motor de transformación y que incorporar el talento de todas las personas no es solo una cuestión ética, sino también una forma de avanzar colectivamente. El objetivo final es visibilizar la aportación de millones de personas con discapacidad que, desde distintos ámbitos profesionales, contribuyen cada día al desarrollo del país y a la construcción de una sociedad más cohesionada.

UN MODELO CONSOLIDADO QUE INSPIRA EL FUTURO

El Grupo Social ONCE ha construido un modelo pionero que combina empleo, accesibilidad, formación y cohesión social. Su fuerza reside en impulsar oportunidades para todas las personas, defender la igualdad de derechos y promover un enfoque de economía social sostenida en valores.

Esa filosofía es la que vertebra la nueva campaña: si el ser humano se prepara para conquistar nuevos mundos, la inclusión debe ser una parte esencial del equipaje: "Cada avance tecnológico, cada nuevo mundo, debe ser también un espacio para todas las personas sin excepción. Nosotros seguiremos luchando por ello. Si la humanidad sueña con conquistar Marte, nosotros soñamos con conquistar la igualdad total", explica Carballeda.

LA FUERZA DE UNA SOCIEDAD QUE ACOMPAÑA

La campaña concluye recordando que la inclusión no es solo algo deseable, sino una realidad que ya transforma vidas. Y una parte esencial de ese cambio, subraya Carballeda en COPE, tiene que ver con el apoyo de la sociedad española: "No es fácil ser ciego, pero somos gente feliz, fundamentalmente, bajo el paraguas de la ONCE y gracias a la sociedad española que siempre ha estado a nuestro lado. Gracias a esa sociedad, nuestra vida es un poquito mejor", explica.

Este mensaje resume el espíritu de la campaña: la inclusión es un viaje colectivo, una misión en la que todos, como sociedad, avanzamos juntos. Ya sea en la Tierra o, algún día, en Marte.