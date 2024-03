Más de 600.000 firmas avalan la ILP para la Regulación Extraordinaria de migrantes

Más de 900 organizaciones sociales de todo tipo explican a esta hora en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular que pide una regularización extraordinaria de migrantes.

Respaldada por la Conferencia Episcopal Española, afectaría a más de 500.000 personas. El nuevo presidente de la CEE, Luis Argüello, recuerda que la dignidad humana nos pide "acoger, proteger, promover e integrarlas" y que muchas de estas personas son menores de edad.





Durante el año 2022, unidas en la Plataforma Esenciales , 14.000 personas voluntarias, procedentes de más de 900 organizaciones sociales, han conseguido presentar 611.821 firmas válidas ante la Junta Electoral Central. Un hito altamente significativo ya que solo una de cada diez ILP consigue superar las 500.000 firmas que exige la Ley Orgánica de Iniciativas Legislativas Populares para iniciar el trámite legislativo en el Congreso de los Diputados.

Xavier Gómez, responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal, explica por qué es necesario que salga adelante esta iniciativa, "reconocer una dignidad, evitar la explotación laboral, la economía sumergida, es una cuestión de igualdad, de dignidad y de bien común porque la alternativa cuál es, la alternativa es que tantas familias, tantas personas continúen en la precariedad laboral, en el sufrimiento", denuncia.

Este martes se ha presentado en la Cámara Baja y los partidos tendrán que hacer una primera valoración, pero no será hasta el mes de mayo cuando se decida si sigue o no adelante, si lo hace, en diciembre veremos si se aprueba o no esta iniciativa popular.

Gran apoyo social

Un trabajo coordinado entre la comisión promotora conformada por el Movimiento autoorganizado de personas migrantes Regularización YA, la Fundación para la Ciudadanía Global, REDES, la Fundación por Causa, Alianza por la Solidaridad y el partido Por Un Mundo Más Justo; y las más de 14 mil personas autoconvocadas en todo el territorio nacional.

Ejemplo de ello es el apoyo recibido de más de 80 ayuntamientos españoles, un cabildo insular, una diputación y un parlamento autonómico que, tras aprobar mociones en sus respectivos plenos, a petición del Movimiento Regularización YA, han enviado al Congreso de los Diputados su aval a la iniciativa. Entre estos municipios cabe destacar ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao o Santiago de Compostela, por mencionar algunas, así como el Cabildo de Tenerife, la Diputación de Cádiz y el Parlamento Vasco. Estas mociones han contado con el respaldo de una amplia diversidad del espectro ideológico.

Esta será la segunda vez que se presente la ILP, ya que se expuso en mayo del año pasado ante la misma comisión, pero no siguió el trámite parlamentario que correspondía, por el adelanto electoral.

Por eso, la ILP reclama una regularización extraordinaria de quienes ya viven y trabajan en nuestro país ante la lentitud de los procedimientos ordinarios que impiden su acceso a derechos. Una iniciativa que no es ajena a prácticas políticas estatales y europeas, ya que desde el año 1996 se han promovido 9 regularizaciones extraordinarias tanto por gobiernos del Partido Popular como del PSOE.

De esta manera, se insta al Gobierno de turno a atender con carácter de urgencia este reclamo popular y participativo, y brindar a más de medio millón de personas migrantes la oportunidad de una vida digna con pleno derecho.