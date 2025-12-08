La gerociencia se abre paso para frenar las enfermedades de la vejez antes de que aparezcan

El envejecimiento es el factor de riesgo común a casi todos los tipos de cáncer y a otras muchas enfermedades como las neurodegenerativas o las metabólicas. Partiendo de esta premisa, la gerociencia, propone un cambio de paradigma: en lugar de tratar cada patología a medida que aparece, el objetivo es modular la forma en que envejecemos para retrasar o incluso evitar su aparición. Así lo ha explicado la investigadora de la Universidad Albert Einstein de Medicina de EE.UU., Ana María Cuervo, en declaraciones a COPE, donde ha subrayado que el objetivo no es detener el envejecimiento, sino modularlo.

“No podemos detener el envejecimiento, todos vamos a envejecer porque es un proceso natural y cronológico. Lo que queremos ver es si se puede cambiar la forma en la que envejecemos”, ha señalado Cuervo. La idea es evitar el deterioro funcional que nos hace vulnerables a las enfermedades. La inspiración, según ha contado, proviene de los centenarios con los que trabajan en su equipo de investigación, un grupo de población que se mantiene sano hasta que, “en los dos últimos meses de su vida, comprimen toda la morbilidad y se mueren”.

Es un planteamiento interesante si tenemos en cuenta que según el último informe sobre la calidad de vida de los mayores de la Fundación BBVA, España está a la cabeza en esperanza de vida pero a partir de los 65 años, más de la mitad e los años los vivimos con discapacidad, especialmente entre las mujeres. El reto no es solo prolongar la vida, subraya este informe, sino lograr que los años adicionales se vivan con salud, autonomía y participación social.

La esperanza de vida al nacer en España ha aumentado más de 10 años desde 1975 hasta alcanzar en 2024 los 84 años de media. Nuestro país lidera la esperanza de vida al nacer en la Unión Europea junto a Italia y Suecia pero es también uno de los más envejecidos del continente. Lo que ocurre es que, según el citado informe, en el 52,5 por ciento de los años posteriores a cumplir los 65 tenemos limitaciones funcionales en la salud que implican alguna discapacidad que afectan en mayor medida a las mujeres por su mayor longevidad.

Qué es la gerociencia

La gerociencia ha surgido en la última década como un área de investigación que aborda de una forma más global todas las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. En lugar de luchar contra ellas una por una, como se ha hecho históricamente con las infecciosas, las metabólicas o el cáncer, se centra en la raíz común. “La idea es cambiar, intentar modular el envejecimiento para que se mantenga la función y la salud hasta el último momento, y eso evitaría el tener que tratar una enfermedad detrás de otra”, ha detallado la experta.

Este campo se basa en un consenso científico que identifica una serie de factores que contribuyen al envejecimiento. Entre ellos, Ana María Cuervo ha mencionado “la falta de limpieza celular, el acortamiento de los telómeros o alteraciones en la mitocondria, que es como la fuente de energía de las células”. La investigación actual se centra en modular estos factores para preservar la salud y ya se han obtenido resultados prometedores en modelos animales.

Si pudiésemos evitar ese deterioro funcional que ocurre con la edad, eso en principio debería de retrasar muchísimo la aparición de estas enfermedades" Ana María Cuervo Investigadora de la Universidad Albert Einstein de Medicina, EE.UU

Estrategias y fármacos en investigación

Las investigaciones están en una fase de experimentación, con estrategias que van desde cambios en los hábitos de vida hasta fármacos. Dentro de los medicamentos, existen dos grandes grupos. Por un lado, fármacos ya en uso para otras patologías como la metformina, usada en pacientes con diabetes y de la que ahora se investiga su posible impacto positivo sobre el envejecimiento . “Se vio en un estudio que los pacientes diabéticos en tratamiento con metformina tienen un estado de salud mucho mejor que la población general”, ha explicado Cuervo.

Por otro lado, se están desarrollando nuevos compuestos químicos diseñados específicamente para actuar sobre los factores del envejecimiento. El laboratorio de Cuervo, por ejemplo, ha creado moléculas que mejoran la limpieza celular. “Hemos mostrado en modelos experimentales animales que si mejoramos la limpieza celular con estos compuestos, es suficiente como para retrasar la aparición de síntomas en enfermedades como el alzhéimer o la degeneración macular”, ha asegurado.

Yo no creo que vaya a haber una píldora mágica que vaya a servir para toda la población" Ana María Cuervo Investigadora de la Universidad Albert Einstein de Medicina, EE.UU

Hacia una geroterapéutica de precisión

A pesar de que el campo avanza rápidamente, la investigadora ha pedido cautela y ha insistido en la importancia de la personalización. “No todos envejecemos igual, no todos envejecemos por las mismas causas”, ha advertido. Por ello, la investigación actual se orienta hacia una “geroterapéutica de precisión”, es decir, diseñar intervenciones personalizadas según los factores más afectados en cada individuo. Cuervo ha recalcado la necesidad de consultar siempre al médico de familia antes de probar cualquier intervención.

El objetivo final de la gerociencia es preventivo. La visión de futuro es que, alrededor de los 45 o 50 años, un análisis pueda determinar qué sistemas de nuestro cuerpo empiezan a fallar para aplicar intervenciones que corrijan esa pérdida de función antes de que derive en una enfermedad. No obstante, Cuervo ha concluido que, mientras ese momento llega, estas terapias también pueden ser beneficiosas para la población que ya padece estas enfermedades, ayudando a “ralentizar la progresión” y a que el curso de la patología “no sea tan agresivo”.