Doctor Javier Crespo ha coordinado el documento de consenso elaborado or 30 expertos

La Hepatitis C en España se puede eliminar si se siguen estas tres pautas: que toda la población adulta se haga una vez en la vida un análisis de la Hepatitis C; que el diagnóstico sea sencillo, que con una sola muestra de sangre se pueda hacer la determinación de anticuerpos y de virus y, en tercer lugar, que se ponga a todo el mundo un tratamiento muy sencillo, una o varias pastillas de un antiviral oral de acción directa durante ocho o doce semanas. Con este proceso en pocos años se habrá acabado con la hepatitis C en nuestro país.

Para la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) estamos entrando, en lo que a la Hepatitis C se refiere, en una nueva era: la de la eliminación del VHC. Un paso de gigante como explica en COPE.es el doctor Javier Crespo, Presidente de la Sociedad Española Patología Digestiva (SEPD), eliminación que no erradicación, algo que aún no es viable porque "erradicar significa que el virus desaparece de la faz de la tierra y que no hay ninguna personas infectada". "Esto", señala el doctor Crespo, " no es viable con la Hepatitis C, de hecho la única enfermedad infecciosa que se ha conseguido erradicar es la viruela porque hay vacuna. Sin vacuna ninguna efermedad infecciosa se puede erradicar".

¿Qué quiere decir la AEEH cuando habla de eliminar la enfermedad? "Bajar de forma drástica la carga de la enfermedad y hacer que una enfermedad que es un problema de salud pública pase a ser un problema de unas pocas personas. Como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), estaríamos en el camino de la eliminación si conseguimos que el 90 por ciento de las personas estén diagnosticadas y que, al menos, el 80 por ciento de las personas estén tratadas y con un tratamiento que es tan efectivo, curadas", determina el doctor Javier Crespo que es el coordinador del documento de consenso elaborado por un grupo de 30 expertos. Un documento que plantea y responde a preguntas que muchos nos hacemos sobre la Hepatitis, enfermedad que aún asusta.