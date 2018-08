“Cada semana me peso en una lonja de pescado gracias a la ayuda de mi hermano”

Tiempo de lectura: 1



A Baltasar Ozores cada lunes su hermano pequeño le lleva a pesarse a la lonja de pescado. La última vez la báscula subió hasta los 286 kilos, había bajado de peso pero sabe que tiene que seguir porque de ello depende su vida.

Tiene 47 años y sufre obesidad mórbida, cuando tiene un problema médico su familia de la localidad de Vilagarcía, en Pontevedra, llama a la policía y le llevan en coche de bomberos a un hospital donde según explica a COPE el propio Baltasar no tienen medios para atenderle, ni para hacerle pruebas.

“Ninguna prueba me pueden hacer, densitometría no quepo; no me pueden pesar; resonancia no quepo; pruebas de estómago tampoco porque no puedo estar más de dos minutos de pie” lo que hace imposible explorarle.