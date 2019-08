Una vuelta a Europa en bicicleta contra el abandono animal

Ana González

La bicicleta y los animales han sido las dos debilidades de Guille Somoza Pazos desde que era pequeño y ahora este gallego de 38 años está haciendo "de forma voluntaria" la vuelta a Europa, con un primer tramo desde Galicia a Biel (Suiza), para sensibilizar a la población sobre el abandono de perros y gatos.

Salió la semana pasada pedaleando de Santiago con rumbo a Suiza, trayecto que le llevará entre 30 y 35 días, unos 2.000 kilómetros con los que pretende "hacer ruido" e intentar concienciar a la ciudadanía sobre el problema de los animales abandonados y los refugios desbordados, cuenta Guille Somoza en una entrevista con Efe.

Pero este es solamente un primer tramo, pues este vecino de Outes tiene la intención de completar la vuelta a Europa, de modo que el año que viene seguirá su trayecto desde la ciudad suiza hasta Austria, en el 2021 hará otra ruta y, así, sucesivamente "hasta dar toda la vuelta a Europa".

Guille Somoza es jugador de futbolín profesional, uno de los que más torneos ha ganado de España, por lo que admite que también quiere aprovechar la fama que tiene en ese mundo para "promocionar" esta iniciativa.

Desde pequeño siente pasión por el mundo de la bicicleta y siempre ha querido realizar "cicloturismo", pero hace poco estuvo casi un año de baja con una grave lesión en la rodilla, por lo que al recuperarse no dudó de que era el momento de sumar fuerzas para ayudar.

"Llevo desde muy pequeño enamorado del tema de la bici y enamorado de los animales: de los perros de los gatos... Todo lo que pasa por ahí lo rescato si puedo", afirma Somoza, que lleva años colaborando de una forma u otra con el Refugio de Animales de Bando, en Santiago.

Por eso, aprovecha su viaje, en el que está haciendo partes del Camino de Santiago, para "recoger fotos y testimonios de gente que lleva animales tanto propios como que no son suyos" y compartir así la situación que viven en las diferentes zonas.

Ha elegido parte de las rutas de peregrinaje porque su proyecto tiene que ver con el Xacobeo 2021, pues denuncia que con la afluencia de peregrinos llegan muchos perros y gatos a Santiago, y "muchos se quedan en Bando para siempre", lo que supone que el refugio se desborde.

Así es que esta iniciativa la hace en colaboración con Bando, que son los que promocionarán su hazaña y aunque, admite, "recaudar no es la parte fundamental", el refugio "tiene muchos gastos" y se aceptarán donativos, pero "el dinero de todo el viaje" corre a cuenta del altruista.

"Para mí no es a nivel económico, porque si fuera así pues me habría buscado patrocinadores. Es más a nivel personal. Vengo de una lesión dura y esto me va a reportar muchas cosas positivas", afirma.

Ha tenido que entrenar mucho para poder hacer frente a este reto, pues lleva en la bicicleta una carga de 90 kilos porque viaja "de forma autónoma, independiente", sin parar en albergues ni hoteles, de modo que hace sus propias acampadas y su comida.

La ruta que hará el año que viene, desvela, será en una "bicicleta de madera fabricada en Galicia" a manos del artesano de Verín Gerardo Fernández que consigue que sus vehículos tengan "las mismas cualidades que cualquier otra bici de carbono o metal".

No sabe cuántos años puede llevarle la vuelta a Europa, pero sí tiene claro que quiere dedicar tiempo y esfuerzo a la bicicleta y a los animales, porque Guille Somoza actúa movido por un lema: "si haces cosas buenas, te vienen de vuelta".