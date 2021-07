El último día de Bezos al frente de Amazon. ¿Y ahora qué?

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, tuvo la idea de vender libros de forma online ante el aumento del uso de internet hace 30 años. Unos años más tarde, comenzó a convertir esta idea en realidad desde un garaje de Seattle, hasta convertirlo en un gigante con un valor estimado de 1,2 trillones de dólares.

Y hoy 5 de julio, en el 27 cumpleaños de su "hijo" empresarial, se produce el esperado e intrigante cambio en la dirección de Amazon, que ya se anunció el pasado mes de febrero.

Las riendas de la compañía las llevará ahora Andy Jassy, un veterano de la compañía y actual CEO de Amazon Web Services. Jassy ha estado al cargo de la nube de la compañía desde hace 20 años.

El cambio se produce cuando la compañía se encuentra en su momento más álgido. Y es que la pandemia ha aumentado todavía más las ventas de Amazon, alcanzando cifras récord. En los 3 primeros meses de este año la compañía logró un beneficio neto de 6.839 millones de euros.

El motivo principal para que el hombre más rico del mundo deje su puesto en Amazon, es su intención de centrarse en sus otras empresas, como por ejemplo, Blue Origin, la compañía espacial con la que pretende comercializar los viajes en el espacio. Él mismo, junto a su hermano y otras 2 personas, quieren ser los primeros pasajeros de una nave que tiene previsto despegar el 20 de julio de este año.

Con su salida, se espera que Bezos pierda cierta atención, pero no todo su poder. Sigue siendo el máximo accionista de la compañía, además de continuar en su cargo como presidente de la ejecutivo de la junta de Amazon. Además también es muy probable que su sucesor, Andy Jassy, siga contando con el consejo de su maestro y compañero durante 20 años. De hecho Jassy ya ocupó un puesto que en su momento se conoció como “la sombra de Bezos”. Su elección por lo tanto no ha sido ninguna sorpresa.

Aún así, reemplazar a uno de los mayores genios del mundo en su trabajo, no va a ser tarea fácil. Jassy se enfrenta a muchos retos, y el principal, es conseguir que la abdicación de Bezos no se traduzca en pérdidas inmediatas de una compañía que desde sus inicios, no ha dejado nunca de crecer.