La primera piloto de aviación comercial en España, "honoris causa" por la URV

Bettina Kadner, la primera mujer piloto de aviones comerciales en España, ha sido investida doctora "honoris causa" por la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.

Kadner (Madrid, 1941), de origen alemán, fue la primera aviadora de línea comercial del país y se convirtió en un referente para las siguientes generaciones de mujeres piloto de España.

"Me sorprendió cuando me comunicaron que sería doctora 'honoris causa'. No me imaginaba que podía recibir esta distinción de una universidad", ha afirmado Betttina Kadner en la rueda de prensa previa al acto de investidura.

La rectora de la URV, María José Figueras, ha destacado el papel de Kadner en la creación de vocaciones en las siguientes generaciones de mujeres y su impulso en el CESDA, el primer centro universitario de pilotos del Estado español, adscrito a la URV y que empezó a funcionar en 2001.

"Desde que se inauguró no había vuelto y me ha provocado una impresión magnífica", ha asegurado Kadner sobre el CESDA.

La piloto afirma que se inició en la aviación comercial por vocación, sin ánimo de ser referente de nadie: "Lo hice porque me gustaba. No pensaba que tenía que ser la primera mujer en volar en una línea comercial, como tampoco hubiera pensado en sacarme el carnet de conducir para ser la primera mujer española que iba a la playa en coche", ha dicho bromeando.

La rectora de la URV ha destacado que la universidad ya había investido a 44 personalidades como "honoris causa" y ha reclamado más protagonismo de las mujeres en la vida académica.

"Soy la segunda rectora de Cataluña y tan solo hay 12 en toda España, si no me equivoco", ha dicho.

Bettina Kadner, que empezó su carrera profesional en la compañía Spantax, ha afirmado que no notó ningún rechazo entre sus compañeros cuando se inició en la aviación.

"En Spantax había muchas mujeres trabajando y eso hizo la adaptación más fácil. De todos modos, no tuve ningún problema con nadie por el hecho de ser mujer y piloto, más allá de los problemas que puede tener cualquier trabajador en su puesto", ha explicado.

Por su parte, Cristina Casamitjana, directora del CESDA, ha destacado la presencia de las mujeres en su centro: "Desde el 2001, año en que empezaron los cursos, han pasado un total de 300 alumnos por el CESDA. De ellos, un 12 % han sido mujeres, un porcentaje notablemente superior al del sector, que se sitúa entre el 3 y el 4 %".

Finalmente, Bettina Kadner ha remarcado el papel de formación de las mujeres pilotos en los centros educativos, una tarea a la que dedica buena parte de su tiempo.

"Cuando vamos a los colegios, los chicos se sorprenden al ver a una mujer con el uniforme de piloto. Se trata que vean que no existen diferencias, que hombres y mujeres pueden realizar la misma tarea", ha recalcado. EFE

