Pérez-Reverte defiende en Twitter la caza regulada y recibe multitud de críticas

Arturo Pérez-Reverte es de esos tuiteros que no se amedrentan en Twitter y dice exactamente lo que piensa, pese a quien pese (unas veces a derecha, y otras a izquierda). El académico no se ha ido de la red social a pesar de los múltiples ataques de trolls por pensar como quiere y no aceptar la corrección política, sea por la lengua o por temas sociales. Y esta vez tampoco ha sido distinto.

Este pasado viernes tuiteaba un texto extremadamente corto y a la vez directo y claro: “Otro disparate. Y seguimos para bingo”. Y un enlace, el cual llevaba a un artículo de ABC titulado “La Justicia suspende la caza en Castilla y León”.

Ante esto, un tuitero, esta vez sin atacarle, le preguntaba qué opinaba el autor sobre la caza, a lo que respondía “No me gusta cazar. No lo hice nunca. Y no tengo simpatía por los que matan animales que no se van a comer, cazando sólo por el placer de matar. Aunque comprendo que cierta clase de caza responsable en determinados momentos y lugares, muy vigilada y regulada, es incluso necesaria.”

Esta respuesta, razonada y además cierta, propició muchas reacciones, entre ellas las de gente contraria a la caza y animalistas:

El disparate es alterar el medio natural extinguiendo a los depredadores naturales para luego justificar la caza de los no depredados por quienes debían de haberlo hecho. — José Luis (@Electrotabarnes) 1 de marzo de 2019

Lo más chocante es el titular "La justicia...". A cualquier cosa le llaman justicia. Yo se lo llamo a lo que dejo de mí en el inodoro cada mañana. Hay días de justicia dura y días de justicia más laxa. — Gяεεи Шаlkεя (@GreenWalker15) 1 de marzo de 2019

"Derechos Civiles" cazar animales por deporte? Jaja..son graciosos! — ale rocha ® (@alenautaok) 1 de marzo de 2019

Disparate es la caza! — Carmen Manzano (@mastia54) 2 de marzo de 2019

A mi me parece acertadisimo.

Bien por pacma. — miguel (@MiguelTorro7) 1 de marzo de 2019

Yo permitiria disparar a @perezreverte — Freddy Farlosto (@farlosto) 1 de marzo de 2019

Argumentos para la abolición de la caza / AnimaNaturalis | AnimaNaturalishttps://t.co/tPu2s5xEoE › argume... — Ogmia (@mriodjaneiro) 1 de marzo de 2019

Un grupo de impotentes tarados y armados que disfrutan matando y torturando animales. Si tanto les gusta la muerte, que se maten entre ellos — Gloria (@YoguiV) 1 de marzo de 2019

No es locura sino cordura! — servisual (@servisual1) 2 de marzo de 2019