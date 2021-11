Los cúmulos de galaxias centran el regreso de la escuela de invierno del IAC

Los cúmulos de galaxias son el objeto de estudio de la Escuela de Invierno del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que el pasado año no se celebró por la covid-19, si bien en esta ocasión las clases serán presenciales para 55 estudiantes mientras que 10 las seguirán por internet.

La trigésimo segunda edición de la Escuela de Invierno del IAC se celebrará desde este martes hasta el 1 de noviembre y a ella asistirán estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales de más de 15 países.

El IAC ha indicado en un comunicado que se trata de uno de los primeros eventos de astrofísica que se celebra de forma presencial internacionalmente, lo que ha generado un volumen muy elevado de solicitudes.

El objetivo de esta edición es proporcionar a los estudiantes un conocimiento detallado sobre los cúmulos de galaxias, unas gigantescas estructuras formadas por agrupaciones de galaxias que se mantienen unidas entre sí gracias a la interacción gravitatoria.

Entender la formación y evolución de estas "ciudades de galaxias" desde el universo local hasta la época de reionización, la influencia del entorno o medio intracúmulo, su distribución en la red cósmica, el uso combinado de estudios observacionales y de simulaciones numéricas que abarcan toda la gama del espectro electromagnético y la búsqueda de (proto)cúmulos de galaxias mediante instrumentos y misiones actuales y futuras, son algunos de los temas que se tratarán durante la escuela.

En la inauguración, Basilio Ruiz Cobo, coordinador del área de enseñanza superior del IAC y uno de los organizadores de esta edición, expresó su agradecimiento en especial a los ponentes de esta escuela de invierno.

Entre los ponentes figuran Andrea Biviano (INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste), Alessandro Boselli (Laboratoire d'Astrophysique de Marseille), Emanuele Daddi (CEA Saclay), Nina Hatch (School of Physics and Astronomy, University of Nottingham), Rhea-Silvia Remus (University Observatory Munich), Giulia Rodighiero (University of Padova) y Claudio Dalla Vecchia (IAC).

En un comunicado, el director del IAC, Rafael Rebolo, destaca la importancia del estudio de los cúmulos galácticos para la astrofísica actual, calificándolos como "laboratorios fundamentales" para ampliar nuestros conocimientos del universo a gran escala y poner a prueba los modelos cosmológicos vigentes.

Helmut Dannerbauer, investigador del IAC y organizador de esta edición, recordó que "el espíritu de la Winter School siempre ha sido convertirse en lugar de encuentro donde establecer nuevas colaboraciones científicas", y resumió los temas principales de las diferentes sesiones que se desarrollarán a lo largo del encuentro.