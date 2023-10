La emotiva despedida del padre de Maya, la joven asesinada por Hamás: “Tenemos un gran vacío"

“Lo primero que tienes que saber es que tu madre y yo te queremos mucho. Siempre lo hemos hecho, desde que naciste y lo seguiremos haciendo que no estás físicamente con nosotros. Tenemos un gran vacío en nuestros corazones, tan grande como el amor que te profesamos, y que tú nos correspondes a los dos, tan grande como tu inmenso corazón que resplandece ahora como la galaxia más enorme del Universo” han sido las palabras del padre de Maya Villalobo, la joven hispano-israelí de 19 años, asesinada por los terroristas de Hamás.

“Maya, esta no es la forma en la que queremos tenerte, pero no nos queda otra, ya que nos han apartado de ti de una manera terrible. Una persona tan buena, tan linda, no se merecía esto”

Asimismo, ha asegurado que su hija siempre fue libre para tomar sus propias decisiones y que era una joven vitalista, con toda a fuerza del mundo. “Maya, amor mío, ya no tendremos esa complicidad tan especial que jamás otro padre tuvo con su hija”.





La joven española realizaba el servicio militar en Israel

Maya, que tenía doble nacionalidad -española e israelí-, se encontraba realizando el servicio militar israelí en el batallón 414, ubicado en la base de Nahal Oz, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza cuando se produjo la incursión terrorista de Hamás.

La base israelí de Nahal Oz aparece en varios vídeos ocupada por los milicianos de Hamás, quienes se colaron a través de una valla fronteriza. En las imágenes de un primer vídeo se puede ver la gran torre de comunicaciones y la torre de vigilancia. Decenas de asaltantes avanzaron a campo abierto hacia la instalación militar hebrea, según la CNN.

Maya tenía previsto celebrar en Sevilla el cumpleaños de su padre, Eduardo, y para ello había solicitado un permiso en el Ejército, donde estaba haciendo el servicio militar, según desveló su tío, José María Villalobo.





Aumenta el número de víctimas en la guerra entre Israel y Hamas

El número total de muertos por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre pasado, se sitúa en los 3.200, según cifras difundidas este miércoles por el Ministerio de Sanidad gazatí, organismo controlado por la organización islamista Hamás.En el lado israelí, el número de fallecidos alcanza los 1.400