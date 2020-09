El virus deja en el paro por primera vez a Jesús, a sus 52 años

“Me vence el contrato este viernes y ya me han comunicado que no me lo renuevan”. Con serenidad y un poso de tristeza e inquietud, Jesús cuenta a COPE su nueva situación laboral donde queda varado en el desempleo por primera vez en su vida: “Tendría que pasar a ser indefinido y la empresa (un supermercado) considera que la actual situación que vivimos no permite hacer ese tipo de contratos”.

Hasta ahora Jesús no tenía miedo. A pesar de que hace tiempo que no encuentra un empleo en el sector del volante como conductor profesional, ha ido enlazando contratos temporales como reponedor o mozo de almacén. “Lo veo complicado. En principio no tenía miedo porque me adapto bien a cualquier cosa, hago lo que sea”, asegura Jesús y añade: “Ahora mismo estaba trabajando de mozo de almacén aunque yo soy profesional del volante, de la conducción. Pero estoy viendo que todo está complicado. Estoy llamando a empresas donde he trabajado antes donde me dijeron que llamara si necesitaba trabajar. Y me dicen lo mismo. Con esta situación de pandemia no podemos contratar a nadie. Tengo miedo, sabes”.

Los datos del paro en la región madrileña son malos pero podrían ser peores. En el último mes, Madrid ha sumado 6.260 parados y se han perdido más de 7.300 empleos. La foto a un año vista es peor. Respecto a agosto de 2019, la Comunidad acumula 87.000 desempleados más y se han perdido 54.000 afiliados a la Seguridad Social. El número total de personas sin empleo en nuestra región supera ya los 430.000.