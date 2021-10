SUSTO EN UN BAR TRAS RECIBIR UNA FACTURA DE LA LUZ DE 11.300 EUROS

Antonio y Rebeca tienen un pequeño bar en el Mercado de la Alameda de Osuna. No tienen muchos electrodomésticos, y su gasto en luz oscila entre los 150 y 200 euros. Tras el verano, se sorprendieron de que no habían llegado facturas de la luz. El susto vino cuando llegó la carta de la compañía con una factura por gasto de luz de 11.300 euros. Tras el susto inicial enseguida pensaron que se trataba de un error y llamaron a la compañía. La preocupación llegó cuando les dijeron que no era ningún error y que esa era la cantidad que tenían que pagar.

Antonio sufríó ataques de ansiedad. No podían asumir semejante cantidad de dinero y la compañía ya les había enviado una notificación avisando sobre el corte del suministro. El bar es su medio de trabajo y si les cortaran la luz supondría el cierre del negocio. Una vez que se ha conocido la historia, la compañía se ha puesto en contacto con ellos y les ha dicho que revisarán esa factura.

Rebeca se queja de las compañías eléctricas "no funcionan bien. De repente no te facturan dos o tres meses o te llega un recibo que no refleja la lectura real del consumo".

La historia tendrá final feliz, pero Rebeca dice que han pasado días de mucha angustia, llamando en reiteradas ocasiones sin conseguir una respuesta. Cree que el error viene porque le han aplicado una subida de potencia que ellos no han contratado. Cuando revisen la factura se conocerá donde estaba el error que les ha quitado el sueño a este matrimonio que regenta este pequeño bar en el Mercado situado en la calle Canoa de la capital.