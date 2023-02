¿Sabías que el heavy metal es la música que más estimula la actividad cerebral de pacientes sedados?

El Hospital La Princesa de Madrid ha demostrado que la música heavy es la que más estimula la actividad cerebral de pacientes en coma inducido. Alfonso Canabal es jefe de UCI de este hospital y uno de los tres especialistas que ha participado en este estudio. Nos ha explicado a Cope que eligieron esta música porque “buscamos tres tipos de música diferentes y, además, piezas que no fueran muy conocidas”. De ahí que las seleccionadas fueran la "Sonata para dos pianos en D, K 448" de Mozart; la dodecafónica de Schönberg y el tema “The Devil’s Bleeding Crown” de la banda danesa Volbeat.

Sin duda, una selección de lo más variopinta a la que han sido sometidos seis pacientes, cinco mujeres y un hombre, con edades comprendidas entre 53 y 82 años, que estaban ingresados en la UCI por diferentes patologías, y cuyo estado era de inconsciencia.

Curiosamente, en todos los casos, la actividad cerebral era mucho más intensa cuando escuchaban heavy que cuando escuchaban los otros dos tipos de música. “La actividad cerebral es compleja y tiene un montón de ondas de diferentes frecuencias y amplitudes. Lo que vemos son esas ondas. De tener un electroencefalograma con pequeñas ondas, muy plano y con muy poca actividad, resulta que, al escuchar heavy, empiezan a aumentar en amplitud y en frecuencia”, y al escuchar los otros dos estilos “se vuelven a aplanar y a calmar en respuesta al estímulo musical”, nos explica el jefe de UCI del Hospital La Princesa.

Lo mejor de este estudio, dice el doctor Canabal, es que, como los pacientes están inconscientes, "el componente emocional de si les gusta o no esta música no existe y, por tanto, no interfiere en los resultados". Y, además, “es una medida que no es cruenta ni peligrosa”.

Los resultados de este estudio no sólo ayudan a los pacientes, sino también a los propios profesionales. Y es que la respuesta que se registra les acerca más al estado real en que se encuentran los pacientes tras sufrir alguna patología cerebral grave, como puede ser un ictus, una hemorragia o una meningitis: “Si el enfermo reacciona al estímulo musical, entonces parece que hay vías de que pueda ir mejorando su cerebro en los próximos días”, expone. Pero, por el contrario, “si no tiene ningún tipo de reacción a ningún estímulo, tiene peor pronóstico”, concluye.