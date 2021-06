¿Sabes hacer un torniquete? El SAMUR te dice cómo

Ante una hemorragia de gran tamaño en uno de los miembros, un torniquete puede salvar una vida. ¿Cómo hacerlo? “Con un pañuelo lo suficientemente largo o una corbata, una vez anudado sobre la parte más cercana al hombro o a la cadera, dependiendo de si es en un brazo o una pierna, se coloca un bolígrafo o un palito y se dan tres o cuatro vueltas. Con eso habremos conseguido un torniquete lo suficientemente efectivo”. Nos lo explica Ervigio Corral, responsable de capacitación del Samur-Pc. Que aclara que siempre es en “uno de los miembros, nunca en el torno ni en el abdomen”.

Un gesto como éste salvo la vida el sábado de un hombre de 45 años que fue arrollado por un autobús. Se encuentra ingresado en estado grave y han tenido que amputarle parte de una pierna pero podría haber sido peor. En el momento del accidente, a las 19:30 horas del sábado, David y su mujer esperaban el autobús en el Paseo de Santa María de la Cabeza, cuando oyeron sus gritos. La rueda del vehículo le había pasado por encima, según las investigaciones de la Policía Municipal. David reaccionó con rapidez y cuando vio “al hombre con la pierna destrozada lo único que se me ocurrió fue hacerle un torniquete”. Contaba después del accidente.

“Al principio no sabía cómo” y pidieron “un pañuelo o algo, nos dieron una bolsa de tela y con la bolsa y las asas le hemos tirado de la pierna como hemos podido del muslo y ha dejado de sangrar”, relataba. “Ha sido lo único que he hecho”. Pero su rápida reacción salvó la vida del hombre de 45 años al que el autobús aplastó la pierna “y afectó a su artería femoral por lo que si no hubieran puesto esa bolsa de tela, en tres o cuatro minutos habría perdido tal volumen de sangre que habría sido imposible reanimarle”, ha contado Ervigio Corral. Una actuación más importante si cabe “porque era un caso de aplastamiento”, ha explicado.

El hombre, que sufrió la semiamputación de la pierna, fue trasladado en estado grave al Hospital de La Paz.