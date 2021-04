La gestión de Reyes Maroto, la ministra que se ha convertido en baza electoral del PSOE en Madrid

La ministra Reyes Maroto se ha convertido en protagonista de esta campaña electoral en la Comunidad de Madrid, después de que el candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, informase de que en caso de que llegase a la presidencia de la Puerta del Sol su número dos en el Ejecutivo regional sería la titular de la cartera de Industria Comercio y Turismo.

Esta decisión se puede encajar dentro de la estrategia que Pedro Sánchez e Iván Redondo quieren realizar con las principales piezas políticas del Gobierno, que una vez dejen su cargo en el Consejo de Ministros puedan ocupar responsabilidades en diferentes cargos autonómicos. El primer caso fue el de Salvador Illa, que dejó el ministerio de Sanidad para convertirse en candidato del PSC en Cataluña. También, otros movimiento parecido, aunque solo sea un rumor, es el que se puede realizar con María Jesús Montero, que desde hace unos meses suena como próximas candidata del Partido Socialista para las próximas elecciones andaluza.

Desde la calle Ferraz ven el movimiento de apoyo de Reyes Maroto a Ángel Gabilondo como una forma de vender que la candidatura socialista representa firmeza a la hora de gobernar, reforzando la idea que desde el primer momento de la precampaña ha querido vender el candidato del PSOE: evitar la confrontación con el fin de pensar solo en gobernar. Por ello, Reyes Maroto, que en pocas polémicas gubernamentales se ha visto envuelta, es la que mejor puede representar esa ida.

La gestión de Reyes Maroto como ministra del Gobierno de España no está dejando grandes titulares, más allá de algún anuncio que en algunos ocasiones ha sonado muy apresurado debido a la situación epidemiológica, como fue aquel en el que alentó a los españoles a preparar sus vacaciones de Semana Santa. En este sentido, Reyes Maroto está en un ministerio que se puede considerar fundamental para la recuperación económica necesaria tras la crisis derivada de la pandemia, ya que bajo su competencia están tres puntales económicos de nuestro país: Industria, Comercio y Turismo.

Reyes Maroto, contenta con su gestión en Moncloa

En el balance que realizó el pasado mes de diciembre con motivo del cierre del año, Reyes Maroto mostró sentirse satisfecha con la gestión que había realizado su departamento, en uno de los años más complicados de la historia de nuestro país. La ministra socialista quiso defender la creación de una red de seguridad para empresas y trabajadores cuyo fin era disminuir el impacto económico derivado de la crisis.

También, desde su ministerio se sacó pecho por la puesta en marcha del Plan de Impulso del Sector Turístico, dotado con más de 4.200 millones de euros y que incluía un amplio abanico de medas: desde la elaboración de protocolos de seguridad sanitaria, hasta la puesta en marcha de medidas para la mejora de la competitividad.

En cuanto al comercio, la cartera de Reyes Maroto se encuentra inmersa en la necesidad de modernizar este sector, intentando adecuar las nuevas tecnologías a las diferentes funciones y actividades que engloban el comercio. En este sentido, un punto fundamental será conocer cómo se gestionan los fondos de recuperación que se esperan que lleguen en las próximas de Europa.

También, la industria vive uno de sus momentos más complicados y es ahí donde el Ministerio debe dar soluciones o ayudas, por ejemplo, a sectores como el automovilístico, que ha sufrido una importante caída de sus ventas debido a la crisis sanitarias. Fuentes del sector consultadas por COPE señalan que en varias ocasiones la ministra ha mostrado su compromiso por apoyar al sector, un ejemplo de ello se produjo el pasado mes de marzo, cuando la titular de Industria anunció la movilización de 10.000 millones hasta 2023 en inversiones públicas y privada en toda la cadena de valor del sector de la automoción.

Estas fuentes también señalan que su cartera tiene por delante otro gran reto, que es conseguir que poco a poco el mercado del coche eléctrico vaya teniendo presencia en España, donde todavía no se ha producido un boom debido al alto coste de estos modelos y también a la limitación de puntos de carga en toda la geografía española. Maroto ha tenido que hacer frente durante su gestión a varios episodios de cierre de fábricas en nuestro país, como el que tuvo lugar el año pasado en la planta Nissan de Barcelona. Por ello, una de las principales preocupaciones que tiene su cartera es convencer a los inversores extranjeros para que se queden nuestro país, evitando así las fugas de empresas que suponen importantes pérdidas de puestos de trabajo.

El turismo, el gran reto de su ministerio

Pero uno de sus principales retos está y estará en todo lo relacionado con el turismo, uno de los sectores más importantes de nuestro país y más castigados por la pandemia. En este sentido Domènec Biosca, presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas ha explicado en COPE.es que Reyes Maroto siempre ha estado abierta a escuchar los problemas y las propuestas del sector, pero que a la hora de la verdad no ha estado en la toma de decisiones.

"Reyes Maroto ha sido muy amable, muy escuchante, muy buena voluntad, pero tenía un problema. No estaba en la mesa en la que se tomaban decisiones. Si no estás en las mesas donde se toman decisiones sectoriales o económicas, no hay forma de sacar nada adelante. Maroto, además, ha estado en un Gobierno donde el turismo no estaba valorado. Ha sido muy accesible y comprensiva, pero no ha estado en la mesa de decisiones. Es una persona que ha sufrido dentro del Ejecutivo porque nunca se ha escondido. Lo interesante habría sido que hubiera desdicho las palabras de Alberto Garzón y que se hubiera asesorado con gente que somos expertos y no a cambio de dinero. Personas que supiéramos del turismo post-covid", explica Biosca.

En este sentido, el presidente de la asociación turística ha echado de menos un mayor compromiso del ministerio relacionado con aspectos como la formación y la transformación del sector ante esta situación derivada de la pandemia: "Hay un 20-30% de las empresas abiertas y los viajes están más baratos. Es importante que hubiera informado a las empresas, que hubiera explicado cambios de hábitos, cómo crear demanda, así como que hubiera aplicado una reducción de algunos impuestos. Es normal que se quiera ir, pero sabe que no se va a ir al Gobierno de Madrid".

Por último, Domènec Biosca explica que desde el ministerio de Reyes Maroto, en coordinación con todo el Gobierno, es necesario seguir trabajando en fomentar la Marca España: "Al Ejecutivo le ha caído un coronavirus brutal que no se esperaba y, como suele ocurrir, se ha llegado tarde. Ahora están sectorizando, hasta entonces todos hemos sido uno. Para el verano, si hacen lo que dicen y el mes de julio está normalizado, y se hace una buena campaña desde el Gobierno junto a las CC. AA. y empresas, podremos tener un 50% del año pasado garantizado. El turismo rural seguro que va a tener un papel muy importante este 2021. Si todos se ponen a trabajar en la marca España, nos irá mejor. Una buena idea habría sido que se hubieran puesto en marcha los dos inmersos, de esa forma se garantiza un 10% del turismo".