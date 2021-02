No recoger los excrementos de tu perro es casi gratis en España

Un análisis de datos oficiales realizado por ‘Piper on tour’ revela que la mayoría de las capitales españolas no impuso más de diez multas durante el año 2019 por no recoger las deposiciones de los perros. Estas realizaron una media de 21 sanciones por este motivo, es decir, no llegaron a dos al mes.

Málaga y Huelva encabezan el ranking, mientras que Albacete, Cuenca, Jaén, Lugo, Pontevedra, Tarragona, Teruel y Zamora no multaron a nadie. Málaga en su caso, dispone de un sistema de análisis de ADN de los excrementos para localizar a los infractores. Allí, los vecinos están obligados a registrar el ADN de su perro en el veterinario, lo que permite al ayuntamiento recoger muestras de heces abandonadas, analizar sus huellas genética y multar a los dueños.

Los ayuntamientos desarrollan campañas de concienciación y facilitan bolsas para la recogida de las deposiciones caninas. Aún así, esta conducta no desaparece y esto frena la inclusión de perros de compañía en los espacios públicos.

La mayor parte de las ordenanzas de las capitales de provincia contemplan sanciones leves, entre 60 y 600 euros, a excepción de Madrid, donde las multas oscilan entre los 750 y los 1.500 euros. Sólo seis capitales españolas contemplan sanciones de más de 500 euros para los dueños de los perros que no recojan las heces de sus perros, pero las multas no superan en ningún caso los 1.500 euros. Estas son Albacete, Badajoz, Cuenca, Gerona, Huelva, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Los responsables de seguridad y medio ambiente indican que es muy difícil pillar “in fraganti” a los infractores, por lo que estos suelen quedar impunes.