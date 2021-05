El ocio nocturno madrileño espera recuperar plenamente su actividad el próximo mes de junio

El sector del ocio nocturno madrileño muestra su satisfacción por la ampliación en una hora del horario de apertura de la hostelería en la Comunidad, a partir del próximo 9 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma, y espera recuperar plenamente su actividad el próximo mes de junio.



"La Comunidad de Madrid ha sido un oasis en el desierto del ocio y la hostelería que se ha vivido a nivel nacional y, en este momento, debe primar la prudencia en el proceso de desescalada de la actividad económica", señala a Efe el portavoz de Noche Madrid, Vicente Pizcueta.



La ampliación del horario de apertura de los establecimientos de hostelería tendrá un impacto positivo en la facturación económica, según Pizcueta, quien muestra su confianza en que el sector pueda recuperar plenamente su actividad el próximo mes de junio, una vez que se implemente el certificado sanitario de la Unión Europea.



A partir del domingo, cuando no haya ninguna limitación a la movilidad entre las once de la noche y las seis de la madrugada, expresa su preocupación por la forma en que se van a controlar las concentraciones de personas, las fiestas ilegales, los contactos de riesgo o los botellones que se puedan hacer en la calle.



Pizcueta subraya que Noche Madrid permanecerá en "estrecho" contacto con el Gobierno regional para analizar cómo evoluciona la situación y estará a su disposición para cualquier modificación de las medidas que se adopten por entender que los locales de ocio son un "dique de contención" con unos protocolos higiénico-sanitarios "perfectamente" implementados y con la preocupación por el control de la actividad en los establecimientos.



"Vamos a ir viendo paso a paso qué ocurre el primer fin de semana y si es necesario modificar las medidas y flexibilizar la actividad de los locales de ocio", apunta.



En la Comunidad de Madrid, como servicios de hostelería, los bares de copas pueden abrir a las 12:00 horas, mientras que las salas de conciertos y discotecas pueden hacerlo a las 17:00 horas. Hasta el 9 de mayo, podían permanecer abiertos hasta las 23:00 y, cuando finalice el estado de alarma, extenderán su actividad hasta las cero horas.



A partir del 9 de mayo se mantiene la limitación de comensales a cuatro personas por mesa en el interior de establecimientos hosteleros y seis en terraza, la prohibición del consumo en barra, así como los aforos máximos: 75 por ciento en exteriores y 50 por ciento en interiores.



Actualmente, permanecen abiertos 900 de los 1.500 locales de ocio nocturno existentes en la región de Madrid, lo que supone el 59 por ciento del total, con una facturación que ronda el 30 por ciento de lo que tenían antes de la pandemia.



"No salimos de los números rojos, somos deficitarios, pero perdemos más dinero estando cerrados que manteniendo este tipo de servicio", considera Pizcueta.