El ocio infantil sale a la calle para denunciar su desaparición

Vestidos de riguroso negro, por el duelo que atraviesa el sector, pero acompañados por los personajes infantiles del momento y con las canciones que animan las fiestas infantiles como banda sonora. Así han marchado desde la Plaza de Callao hasta la Puerta del Sol los responsables del ocio infantil de nuestra Comunidad.

Desde que estalló la pandemia, más de 3.000 negocios dedicados al ocio infantil han cerrado en nuestro país. No hay niños que vayan a sus instalaciones y los alquileres, en la mayoría de los casos, superan los 4.000 euros mensuales.

Denuncian la falta de ayudas a un sector que está en vías de desaparición y advierten: corren un serio riesgo de desaparecer en los próximos meses si no reciben un pequeño respaldo. Por eso, piden que a ellos también se les ayude de manera más concreta, como nos ha contado a Cope, Víctor Domínguez, propietario de la sala de eventos Happy Planet: “se han dado ayudas al ocio nocturno, al turismo, pero nosotros nos estamos muriendo y ninguna institución se ha acordado de nosotros”.

Lamenta que el daño que se está haciendo al sector puede ser irreparable. De hecho, 2.000 autónomos dedicados al ocio infantil se han dado de baja hasta ahora y cerca de 6.000 puestos de trabajo se han perdido, ante la difícil situación en la que se encuentran. La mayoría de estos empleos son desempeñados por gente joven.

Víctor pone el acento, además, en que con esta desaparición no sólo pierden los empresarios, también los niños: “por la mañana se pueden juntar 20 niños en clase pero por la tarde no se pueden juntar esos 20 niños a celebrar un cumpleaños en nuestra sala, con las mismas medidas que tienen en clase. Al final, los grandes perjudicados son también los niños. El niño no está socializando. El niño va acompañando al papá al bar, nada más”.

Al llegar a la Puerta del Sol han sido atendidos por la propia presidenta regional. Isabel Díaz Ayuso les ha prometido una reunión y que ningún negocio más se va a quedar en el camino. Pero en lo que va de crisis ya han cerrado, sólo en nuestra Comunidad, 1.500 negocios de ocio infantil.