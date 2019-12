Miguel Ángel Flores, el principal condenado por el caso Madrid Arena, obtiene el tercer grado

Así lo ha decidido el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1. El magistrado estima así el recurso interpuesto por el recluso contra la decisión de Instituciones Penitenciarias de mantenerlo en segundo grado y le otorga el régimen de semilibertad al que se opuso la Fiscalía.

Flores ingresó en la prisión de Segovia el pasado 23 de marzo de 2018. Fue condenado a cuatro años de cárcel como autor de cinco homicidios por imprudencia grave impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid en 2016.

En su resolución, el juez explica que el artículo 102 del Reglamento Penitenciario establece que para determinar la clasificación de un preso se ponderarán la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento.

En este caso, señala el magistrado en su escrito, es “un interno primario, normalizado, que sale regularmente de permisos. Visto su historial de actividades y valoración es factible la libertad condicional anticipada, esto es que, de reunir los demás requisitos, sería posible en octubre de 2020. Por ello se estima el recurso".

Esta decisión, que ha sido notificada hoy a Flores, no puede ejecutarse de manera inmediata, es decir Flores no puede salir de la cárcel porque la Fiscalía ha recurrido esa concesión del tercer grado. Hasta que no se resuelva este recurso queda en suspenso.