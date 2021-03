Mercedes González nueva delegada del gobierno en Madrid

Mercedes González ha tomado posesión de su cargo como delgada del gobierno ante su antecesor en el cargo, José Manuel Franco; la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Un discurso que ha estado bastante centrado en la pandemia. González ha afirmado que todas las instituciones tienen que trabajar unidas para combatir el coronavirus y ha calificado de "irresponsables" a los representantes públicos que utilicen la pandemia de forma partidista.

González se ha calificado como una persona "leal, entregada y justa" y ha tenido palabras de agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los sanitarios. Ha dicho que su trabajo va a suponer "una enorme responsabilidad centrada en la pandemia" y se ha comprometido a trabajar sin descanso para frenar la extensión del virus.

En la misma línea se ha mostrado la vicpresidenta Carmen Calvo que en varias ocasiones ha lanzado mensajes en los que ha dejado claro que la "crisis sanitaria tiene que estar por encima de cualquier otra crisis".

Ha sido un encuentro entre dos administraciones enfrentadas, no solo por la campaña electoral sino por la gestión de la pandemia. Hemos visto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso más bien seria. Apenas ha intercambiado palabras con la vicepresidenta Carmen Calvo. Al menos lo que hemos podido ver los periodistas. Durante los discursos, que han estado centrados en la pandemia, Díaz Ayuso hacía algunos gestos con la mirada, y en un momento dado, ha cruzado los brazos, en un lenguaje no verbal que expresa barrera ante alguien que no te gusta.

Al final foto de familia, Calvo y Ayuso juntas pero de nuevo sin mirarse. Después han pasado todos a un salón privado, donde no sabemos si habrán departido o habrán continuado con esa actitud distanciada.