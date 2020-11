Más Madrid cree que "muchos grupos a la vez" están detrás de los disturbios en distintos puntos de España

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha dicho hoy que desconoce quién se oculta tras los disturbios de estos días en Madrid y en otras ciudades españolas, aunque “probablemente sean muchos grupos a la vez y he visto muchas cuentas de la extrema derecha llamando a esa revolución”.

Maestre ha dicho en declaraciones a La Sexta que confía en que estos hechos sean “una cosa cosa puntual en Madrid y en el resto de España y espero que como sociedad sepamos responder al miedo, al cansancio y a la incertidumbre que se genera, no solo entre jóvenes, sino entre millones de personas”.

Detrás de los altercados de las dos últimas noches en su opinión “probablemente” haya “muchos grupos a la vez, he visto muchas cuentas de la extrema derecha llamando a esa revolución, muchas de esas cuentas que hace unos meses aquí en Madrid pues estaban llamando también a la revolución en mayo, al final de esa primera ola”.

Descubrir a quienes promueven estos movimientos es “un trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tienen que investigarlos, detenerlos y acabar con los altercados callejeros”, ha añadido.

En cuanto a la polémica entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la expresidenta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, a cuenta de la expulsión de la líder andaluza del grupo parlamentario durante su permiso de maternidad, Maestre ha opinado que es difícil de explicar que “se expulse a alguien durante una baja de maternidad, simplemente es algo que no se hace, es una mala decisión”.

Ha dicho no querer participar en “la bronca entre ambas” tras las palabras de Montero en las que afirmó que "la política no para" mientras se está de permiso por maternidad-, porque -ha añadido Maestre- hay “un consenso bastante claro respecto a que las bajas de maternidad son un derecho que, no solo hay que reconocer, sino respetar”.