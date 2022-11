Más de 200 médicos venezolanos se 'ofrecen' a Madrid para paliar el déficit en la atención primaria

Se ofrecen como alternativa para paliar la escasez de médicos de atención primaria. Son 236 en Madrid. 1.100 en toda España. Todos venezolanos. Llevan meses esperando a que el Ministerio de Universidades les convalide el título.

Otros tantos, trabajan en la sanidad privada. No pueden hacerlo en la pública al no haber cursado la especialidad MIR. En este contexto, de escasez de profesionales, piden que les dejen ejercer, que les reconozcan sus especialidades, o si no al menos, que se agilicen los trámites.

"En la Comunidad de Madrid tenemos contabilizados 720 médicos venezolanos trabajando. El 99% son médicos generales a los que no se les ha reconocido la especialidad y han tenido que irse a la sanidad privada o cursar el MIR", expone Giovanni Provenza, presidente de la Asociación de Médicos Venezolanos en España.Los trámites para poder ejercer la medicina para las personas de fuera de la Unión Europea no son sencillos. Primero, deben homologar el título de medicina general. Un trámite que depende del Ministerio de Universidades y que supone "un retraso de hasta 24 meses", afirma Provenza.

En segundo lugar, está la colegiación. "Te piden requisitos que por la situación política en Venezuela son muy complicados de acreditar", señala. Y en tercer lugar, reconocer la especialidad. Este reconocimiento del Miniterio de Sanidad está "totalmente parado y la gran mayoría, el 99% son denegados", afirma.



"Estamos en una coyuntura donde hay una crisis sanitaria importante. Va a haber un déficit importante de médicos en los próximos 10 años", explica Provenza, que actualmente cursa su residencia de Traumatología en el Hospital Infanta Leonor. Por eso, "nos ofrecemos". "Si hay una escasez en la atención primaria, lo cierto es que un médico general podría ayudar a paliar la situación", razona.

236 médicos venezolanos se han puesto a disposición de la Consejería de Sanidad para atender el déficit en la atención primaria. "Somos un recurso humano altamente cualificado y que estamos subutilizados porque estamos trabajando como médicos generales cuando podríamos hacerlo como especialista", añade.

Deja claro que su interés no es suplantar a los profesionales españoles. "Nosotros respaldamos las reivindicaciones actuales. No somos ajenos a la realidad. Queremos que haya las mejores condiciones posibles, pero creo que podemos ayudar", aclara.