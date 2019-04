Más de 100 agentes de Policía Nacional se forman sobre al acoso escolar

Más de 100 agentes se forman para después dar toda esa información en las charlas que imparten a los centros educativos. La Asociación Madrileña Contra el Acoso Escolar ha participado hoy en la formación de estos policías. Su presidenta, María José Fernández, ha agradecido a Luis, policía nacional, la gran ayuda que supuso para su hijo víctima de acoso: “Mi hijo se escapaba del colegio a la comisaría de policía de Ciudad Lineal, un buen policía le animó y le entendió perfectamente”.

La Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar ha pedido además unos protocolos de actuación más ágiles y que no se estigmatice a los niños creando un perfil de víctima. También, que no se les maltrate institucionalmente, porque a veces, al denunciar, no se les cree.

Estas jornadas de formación ayudan a la policía a profundizar en el tema y a luchar contra el acoso escolar contando con profesores y alumnos. “El principal objetivo es la prevención en los centros educativos con charlas. Los chicos tienen que entender que no están solos”, ha explicado el inspector Fernando Galindo, delegado de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.