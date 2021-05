Madrid elimina el toque de queda y amplía el horario de la hostelería a las 00.00 horas

La Comunidad de Madrid eliminará la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios y no mantendrá el toque de queda a partir de este domingo, 9 de mayo, cuando finaliza el estado de alarma, momento en que además ampliará el horario de cierre de bares y restaurantes de once a doce de la noche.

Lo ha indicado en una rueda de prensa el consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, acompañado del consejero en funciones de Justicia, Interior y Víctimas en funciones, Enrique López, al señalar que no existe actualmente "cobertura suficiente" para la adopción de "medidas restrictivas de derechos individuales".

Sin embargo, el Gobierno regional pedirá ratificación judicial para tratar de mantener las restricciones de movilidad en las zonas básicas de salud con mayor incidencia de coronavirus.

Estas son las principales restricciones que regirán a partir del 9 de mayo en la Comunidad de Madrid:

REUNIONES DE PERSONAS Y USO DE MASCARILLA

Aunque la Comunidad de Madrid eliminará la prohibición de las reuniones de no convivientes en domicilios, lo mantiene como una recomendación.

También recomienda que a partir del 9 de mayo las agrupaciones en espacios públicos o privados estén limitadas a seis personas, salvo que sean convivientes.

El uso de mascarilla sigue siendo obligatorio con las mismas condiciones que hasta ahora, esto es, tanto en interiores como en exteriores, permitiéndose cesar su uso en establecimientos de hostelería exclusivamente en el momento de la ingesta de comida y bebida.

ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA

Los establecimientos de hostelería podrán cerrar a las doce de la noche, una hora más tarde respecto al horario vigente, y no podrán admitir nuevos clientes a partir de las once.

Se mantiene la limitación de comensales a cuatro personas por mesa en el interior y seis en terraza, la prohibición del consumo en barra, así como los aforos máximos: 75 % en exteriores y 50 % en interiores.

COMERCIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Los centros comerciales podrán abrir una hora más, hasta las once de la noche, con el aforo limitado al 75 % de su capacidad máxima.

Las instalaciones deportivas y gimnasios abrirán hasta la misma hora, con el aforo en interior restringido al 50 %.

RECINTOS CULTURALES

Los cines, teatros y auditorios podrán alargar sus funciones hasta las doce de la noche, no pudiendo empezar las sesiones después de las 23 horas, y persistirán la necesidad de acudir con una butaca preasignada, la obligación de dejar una butaca libre entre espectador y espectador y la limitación del aforo al 75 %.

Las mismas normas rigen para salas multiusos polivalentes, recintos destinados a espectáculos públicos y recintos taurinos, aunque en este caso con un aforo del 50 %.

En museos y monumentos, seguirán como hasta ahora con un aforo al 75 % y visitas en grupo de un máximo de 10 personas, y las bibliotecas seguirán igualmente con una ocupación máxima del 75 %.

LUGARES DE CULTO, CENTROS DE ENSEÑANZA Y ESPACIOS RECREATIVOS

En los lugares de culto se limita el aforo con carácter general al 50 %. En velatorios y entierros, no hay tampoco variación, ya que se mantienen las 50 personas al aire libre y de 25 en espacios cerrados.

Las academias, autoescuelas y centros de enseñanza no reglada mantendrán como hasta ahora un aforo del 75 %.

También queda igual el aforo máximo en parques recreativos infantiles (40 %); los parques de atracciones, zoos, acuarios y centros recreativos turísticos (60 %); las ferias comerciales, congresos, reuniones o juntas de propietarios (75 %); y los locales de juego, apuestas, casino y el hipódromo (50 %), todos ellos pudiendo abrir hasta las 00:00 horas.

RESTRICCIONES DE MOVILIDAD EN ZONAS BÁSICAS DE SALUD

Aunque Escudero y López han insistido en que "el negacionismo legislativo" del Gobierno impide restringir con garantías derechos fundamentales, la Comunidad pretende mantener la prohibición de entrada y salida en las zonas básicas de salud (ZBS) con una elevada incidencia de coronavirus.

Para ello, la Comunidad someterá esta medida a la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al igual que hará en adelante con "todas aquellas medidas sanitarias que supongan una restricción de medidas fundamentales".

A partir de las 00.00 horas del domingo 9 de mayo, se eliminarán las limitaciones en las ZBS de Alcalde Bartolomé González (Móstoles), Silvano (Hortaleza) y Villa de Vallecas (Villa de Vallecas) y en las localidades de Manzanares el Real y San Agustín de Guadalix.

Por otro lado, se mantienen perimetradas hasta las 00:00 horas del lunes 17 de mayo las ZBS de Vicente Muzas (Hortaleza), Daroca y Ghandi (Ciudad Lineal), General Fanjul (Latina), Castelló (Salamanca), Barajas (Barajas), Chopera (Arganzuela), Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes), Las Ciudades y Las Margaritas (Getafe), Las Rozas (Las Rozas), Majadahonda (Majadahonda) y La Princesa (Móstoles).

Y se incorpora como nueva zona confinada la de Leganés Norte (Leganés), con la movilidad restringida hasta las 00.00 horas del lunes 24 de mayo.