Los abrazos rotos en los rodajes por el coronavirus

Será el 1 de junio. Es la fecha mágica marcada en el calendario para dar el pistoletazo de salida a la serie Mercado central, eso sí con todas las restricciones que marca el Ministerio de Sanidad y con las medidas de protección necesarias. Ese primer lunes de junio, a las siete y media de la mañana, volverá a sonar el añorado Cinco y Acción en el plató de esta serie de la productora Diagonal TV para RTVE. Sus dos sets se volverán a llenar de vida y de ficción tras más de dos meses parados, aunque el trabajo se hará por turnos para evitar aglomeraciones. El pasado 13 de marzo fue el último día de rodaje. Desde finales de abril, los 150 trabajadores de este equipo están afectados por un ERTE como millones de ciudadanos en España.

En declaraciones a COPE, el director de 'Mercado Central', Ricardo Solla, reconoce que hay muchas ganas de que llegue ese anhelado rencuentro. Será un momento muy especial y les costará contener la emoción de volver a verse y trabajar a la gran familia de esta serie sobre la lucha de los trabajadores de un mercado tradicional de barrio por evitar que se convierta en un frío centro comercial. Solla nos anticipa cómo será ese instante de poner el reloj a cero: “nos han hecho los test y nos han dado una serie de recomendaciones que debemos seguir; a la entrada al plató nos tomarán la temperatura a todos y nos pondrán una alfombrilla para desinfectarnos los pies y todos estaremos obligados a usar guantes y mascarillas”.

ACTORES CON MASCARILLA Y SIN BESOS NI ABRAZOS

“Los actores estarán en todo momento con la mascarilla puesta, tanto en los pases de texto como en los ensayos; solo se despojarán del material sanitario para la toma, es decir hasta el último momento no se quitarán esa protección que solo tocarán ellos para evitar contagios”, explica Solla.

“Hemos tenido que retocar todos los guiones y hemos hecho una versión coronavirus sin ningún tipo de beso ni contacto físico. Uno de los guionistas me decía el otro día que se siente un poco censor quitando besos, arrumacos y tocamientos entre los personajes”, concluye el director de Mercado central.

Solla reconoce que “va a ser extraño; acostumbrados a que haya libertad y que los actores se toquen y tengan acercamiento físico debemos jugar con estas reglas, no queda más remedio. A los actores les vamos a cortar su intención cuando nos digan 'me pide el cuerpo abrazarle’. Ya, pero no puedes; es como el confinamiento: me gustaría salir, pero no puedes y ya está. Resignación y a jugar con las cartas que tenemos todos ahora”. Mercado central es una de las primeras series que desempolva la claqueta en Madrid tras el parón obligado por la pandemia, pero lo previsible es que las demás series congeladas por el Covid vuelvan a ponerse en marcha durante las próximas semanas.

CUARENTA RODAJES INTERRUMPIDOS EN MADRID

Desde Film Madrid, la oficina de la Comunidad de Madrid para atraer rodajes a nuestra región, su responsable, Rafael Cabrera, recuerda en declaraciones a COPE que “la reactivación de los rodajes puede comenzar ya en esta Fase 1 de la desescalada. Por tanto, Madrid podrá reanudar en breve los rodajes. Justo antes de que se decretase el estado de alarma, había unos cuarenta proyectos en fase de rodaje que debieron ser interrumpidos. Yo espero que puedan reanudarse ahora”.

A través de la Spain Film Comission, en la que se integra Film Madrid, se ha elaborado una guía de buenas prácticas de medidas especiales para la prevención de riesgos laborales en el sector audiovisual. Rafael Cabrera puntualiza que “esta guía establece una serie de especificaciones a la hora de comenzar un rodaje donde se tienen en cuenta todas las normas laborales y sanitarias para impedir la propagación del Covid. Se marcan pautas y se hacen recomendaciones aplicables en cualquier rodaje; ya sea en plató o en la vía pública, se pueden manejar esas medidas de protección y prevención para todos los trabajadores de los equipos técnico y artístico. Se trata de un documento bastante útil”.

TRAJE A MEDIDA

Desde PIAF, la federación de productoras independientes que aglutina a casi doscientas empresas del sector audiovisual, su presidenta, Puy Oria, reconoce la utilidad de esta guía y asegura, en entrevista con COPE, que los productores van a seguir sus recomendaciones aunque matiza: “Cada rodaje es un mundo y el plan de prevención de riesgos tendrá que ajustarse a las peculiaridades de cada rodaje. Se trata de hacer un traje a medida a cada producción. Hay rodajes sin actores o con pocos intérpretes, algunos con pocos exteriores y otros con muchos. Cada recomendación deberá ajustarse a cada rodaje y ver si es viable o si resulta imposible. En ese sentido, conozco a varios cineastas que prefieren no rodar ahora. Me parece absolutamente respetable que quieran esperar a rodar más adelante los guiones que ya tenían sobre la mesa. Hay otros productores y directores que prefieren modificar el guion para adaptarlo a las actuales circunstancias”.

LA SALUD LO PRIMORDIAL

Puy Oria asegura que “la prioridad es la salud y la seguridad de todos los equipos. Por mucho que hagas, y evidentemente lo vamos a hacer todo y más, no es nada fácil. Este bicho se mete por todas las esquinas. Lo que queremos es evitar los contagios de la manera más intensa posible”. La productora de cine y presidenta de PIAF nos hace una radiografía de la situación: “tenemos algunos rodajes parados donde el argumento de la película debe ser modificada para que tenga sentido. Hay acciones muy difíciles de llevar a cabo en los próximos rodajes. Hay que ver ahora si los actores y actrices se besan o no, si se pegan o escupen. Habrá que analizar caso por caso. Por ejemplo, si se rueda en algún pueblo de cualquier comunidad autónoma donde no haya habido casos positivos de Covid habría que hacer todos los test previos al rodaje y confinar a todo el equipo”.

¿CUÁNDO VOLVERÁN LOS RODAJES A LAS CALLES DE MADRID?

Si nada se tuerce, en cuestión de semanas podríamos volver a ver las calles del Madrid de los Austrias o las aledañas al Museo del Prado convertidas en platós de rodaje. Como destaca a COPE Puy Oria: “Espero que no tarden mucho en rodar en las calles de Madrid aunque en plató o en interiores no lo veo tan complejo; aun así, se podría empezar a plantear rodar en las calles desde esta Fase 1 de la desescalada”.

Desde marzo hay cola para estrenar producciones españolas en los cines: “más de un centenar de películas españolas están pendientes de estreno en las salas. Son muchas. Todo dependerá de cuándo se empiece a rodar. Si arrancaran los rodajes en Madrid el 2 de junio por ejemplo ya tendríamos más claro lo que puede pasar. También vamos a pedir que de manera excepcional se puedan estrenar las películas en plataformas digitales”, apunta Puy Oria.

La pandemia va a dejar heridas económicas también en el tejido productivo del sector audiovisual. Oria pide al Gobierno central y a los regionales que apoyen a las televisiones públicas para que estas puedan a su vez dar un empujón a la creación audiovisual y no haya pérdida de empleos. En ese sentido, Rafael Cabrera asegura que “esta pandemia va a afectar al sector audiovisual como a muchos otros e incrementará los costes de cada producción”. El responsable de Film Madrid subraya la importancia de series y películas en tiempos de fragilidad como los que vivimos: “durante estas semanas de confinamiento hemos disfrutado mucho con películas y series; ahora es importante seguir apoyando la creación. En esta situación, el sector audiovisual nos ha proporcionado una vía de escape”.

Una vía de escape que ahora lleva mascarilla, guantes y ganas de enamorar al espectador con besos y abrazos invisibles.