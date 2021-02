Horcajuelo de la Sierra torea al coronavirus: ningún caso desde que comenzó la pandemia

A poco más de una hora del centro de la capital se encuentra Horcajuelo de la Sierra. En este pequeño pueblo ubicado en el norte y en lo alto de una ladera de la Sierra del Rincón viven 107 personas. Todas ellas no han pasado el coronavirus, y llevan así un año. Es el único municipio, y en toda la Comunidad de Madrid hay 179, donde ninguno de sus habitantes se han infectado de covid-19.

Ha pasado casi un año y vecinos como Carlos, con el que hemos tenido el gusto de hablar nos ha contado que ellos desde el primer momento tomaron conciencia, y aunque es un pueblo donde viven pocas personas, todas ellas se han concienciado y han cumplido las medidas. Icluso en el bar donde él trabaja, nos ha contado que la gente cumple las medidas y lleva la mascarilla puesta todo el rato. Si bien es cierto que la mayoría aprovecha los días que hace buen tiempo para salir a tomar el aperitivo a la terraza.

¿Cuál es el secreto?

Además de estar concienciados, vivir en un pueblo tan pequeño hace mucho. Por ejemplo que todos se conocen y esto hace también que todos estén informados de las nuevas restricciones. Y otra de las claves ha sido la ubicación del pueblo. Al estar situado en la sierra, y las medidas de restricción de no poder salir ni entrar, ha hehco que mucha gente que solía ir los fines de semana lo dejaran de hacer. Ahora tampoco les preocupa que familiares vayan a pasar el fin de semana porque les hacen ver que tienen que seguir con esta tendencia de cero casos, y de cero muertes.

Cuando le preguntamos a Carlos si este hecho de no tener ningún caso de coronavirus les da buena publicidad, en principio nos ha contado que claro que sí. Pero que entiende que la vida en un pueblo, si no se tiene una rutina, puede ser un poco aburrida. También que al estar casi a 100 kilómetros de la ciudad, no suele ser el lugar de segunda residfencia para los que viven en el centro. Y que por lo tanto hay muy poca construcción. Aún así, insite en que la mayoría de forasteros que van de vez en cuenda al pueblo son gente que va a hacer excursiones a la sierra, y también motoristas que pasan por sus calles cuando están de ruta.