Fernando Martín, BBVA: "Mostramos alternativas para preservar el nivel de vida de la gente jubilada"

La materia de pensiones es a día de hoy uno de los argumentos más preocupantes del día a día de muchas personas. Hay una generación en concreto, que lleva mucho tiempo pensando en qué será de su futuro una vez termine su época laboral. Este rango de personas incluye a los denominados babyboomers. Esta palabra hace referencia a las personas nacidas entre los años 1946 y 1964, lo que implica que toda esa gente se encuentra en un momento de incertidumbre por diversos motivos.

El principal de ellos es el desarrollo de sus carreras. Toda esta gente ha estado trabajando durante más de treinta años, todo con el objetivo de alcanzar las metas de jubilación que previamente creían que tendría sin problemas. La realidad que están planteando es que ahora van a cobrar menos y se van a jubilar más tarde.

Fernando Martín López es responsable comercial de fondos y planes para banca privada del banco BBVA. Cuenta que todo esto sucede por los problemas que hay respecto a las edades, y es que, según indica el experto, a día de hoy en España, "hay muy poca natalidad". Si bien esto no es el único problema, la esperanza de vida "ha aumentado notablemente". Al no haber la suficiente gente joven el desequilibrio económico que se produciría, pasaría a contemplar una balanza en la que no habría suficiente para pagar las amplias pensiones de la generación babyboomer.

Para evitar sustos, cuenta Fernando Martín que "es importante calcular el dinero que se va a necesitar de clara la jubilación", para ello los planes de pensiones son una buena alternativa; aunque afirma el experto que "todo dependerá de la motivación por el futuro" que tenga cada jubilado. Los objetivos de vida que tengan y las metas que quieran alcanzar, como por ejemplo mantener el nivel de vida laboral que cuentan durante la época de trabajo, puede ser el principal incentivo para salir hacia adelante.

