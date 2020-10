Quinto día de Estado de Alarma en Madrid y primera reunión que se va a celebrar desde que se impuso el pasado viernes. La cita es este martes a las 19:30h en la sede de la vicepresidencia, en la Calle de Pontejos. El ambiente es tenso entre ambas administraciones.

El Gobierno regional va a defender que Madrid Capital lleva 5 días por debajo de los 500 casos por cada 100 mil habitantes. A nivel Comunidad, los datos también son buenos, en los últimos 7 días la incidencia ha bajado un 26 por ciento y se sitúa en los 501,58 casos en los últimos 14 días. El lunes 28 de septiembre la región superaba los 775, el lunes 5 de octubre se situaba por encima de los 586 y ahora roza los 500 casos.

Hace dos semanas, el Consejo Interterritorial de Salud decreto que se consideraría situación insostenible si se cumplían tres criterios, una incidencia acumulada superior a los 500 casos, registrar más del 10% de positividad en las pruebas PCR y una ocupación de las UCI superior al 35%.

El Gobierno de Ayuso defiende que Madrid Capital ya no entra dentro de ese barómetro. Lo mismo ha sucedido con Alcala de Henares, cuya mejora de datos e incidencia por debajo de los 500 casos por cada 100 mil habitantes, logró dejar fuera de las restricciones del Estado de Alarma.

Desde el Gobierno Central no lo ven igual. El Ministro de Sanidad ya ha dicho que Madrid no cumple con los requisitos y no se dan las circunstancias para levantar el Estado de Alarma. Según el Ministro, la Comunidad de Madrid tendría que bajar la incidencia por debajo de los 200 casos por cada 100 mil habitantes, e incluso llegar a los 100, para poder poner fin al Estado de Alarma.