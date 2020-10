Escepticismo y hartazgo entre los vecinos de Moratalaz confinados desde anoche

La lucha contra el coronavirus en Madrid es como la risa. Va por barrios. En realidad, vuelve a ir por áreas básicas de salud desde que decayera el estado de alarma, decretado por el Gobierno central el pasado día 9 de octubre. Una medida que ha funcionado, asegura el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

En el distrito de Moratalaz, tres zonas básicas de salud han entrado en la nómina de las limitaciones de movilidad para intentar atajar la expansión del virus. Los vecinos de Pavones no están nada convencidos con las medidas. Francisca nos asegura que “la gente al final va a seguir haciendo su vida normal con o sin restricciones. Todo el mundo va a trabajar y hace la misma vida que antes. Donde deberían fijarse más es en el Metro y en el transporte público”.

José Luis muestra su enfado sobre estas medidas que no dejan nada claros los límites por donde se puede ir y donde no, al tomar como referencia espacios ligados a los centros de salud. “A mí me han comentado unos vecinos que ya no puedo ir al supermercado donde voy todos los días pero nadie explica las cosas con claridad. Ni el confinamiento ni el toque de queda son medidas efectivas. En mi opinión, deberíamos volver a un confinamiento perimetral de toda la ciudad de Madrid”.

Así respira Moratalaz en este día 1 de confinamiento mientras la Policía Municipal y la Policía Nacional controlan las entradas y salidas del distrito en el inicio de la Avenida de Moratalaz.