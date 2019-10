Encuentran restos romanos en la Casa de Campo

En pleno corazón de Madrid y entre restos de trincheras y de balas de la Guerra Civil, se halla una excavación que demuestra que los romanos habitaron la capital en el siglo II d. C. Los arqueólogos han encontrado sestercios romanos, trozos de cerámica e incluso una especie de imperdibles para sujetar la ropa. Además, también han hallado un suelo de cantos rodados y diferentes materiales de construcción que demuestran que hubo un asentamiento romano en la Casa de Campo.

Todo comenzó en 1933 cuando un investigador, José Pérez de Barradas, empezó una excavación en la que encontró restos romanos, incluso dejó documentado que había encontrado dos piletas, una especie de piscinas. El problema es que no quedó muy claro en qué zona había excavado. Recientemente, miembros de la plataforma 'Salvemos la Casa de Campo' encontraron un trozo de cerámica y a partir de ahí comenzó esta excavación. Santiago Soria Carreras es el responsable técnico del Ayuntamiento: “Estos restos no son museísticos, los que tengan valor se van a tapar con geotextil, se georreferencia absolutamente todo y se queda ahí porque a lo mejor dentro de 100 años lo que ahora no valoramos sí se valora. Tenemos que mantenerlo”.

Cuando termine la excavación los investigadores pasarán un informe a la Comunidad y se decidirá si siguen excavando o si se vuelve a cubrir la zona.