Dos agresiones en Madrid por llamar la atención sobre el uso de la mascarilla

En las últimas horas han aumentado en Madrid las agresiones a personas que recriminan a otras que no cumplan las medidas de seguridad. Es el caso de un joven de 23 años que fue apuñalado este miércoles en un bar de Moncloa. Sucedió en el número 11 de la calle Artajona a las 22:30 cuando el joven y el propietario del local le reprocharon a un cliente que no llevara mascarilla. El hombre salió del establecimiento y regresó con otros dos hombres. Se inició entonces una pelea y uno de los agresores le asestó varias puñaladas al joven que sufrió heridas en el tórax y tuvo que ser trasladado al Hospital de La Paz donde ingresó en estado grave, según fuentes policiales. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para identificar y detener a los agresores que huyeron del lugar y no han sido localizados.

Recuerda que es obligatorio el uso de la #Mascarilla en vías y espacios públicos abiertos y cerrados, AÚN CUANDO sea posible mantener la distancia de seguridad. Lo más importante es tu salud, recuerda #GanasTuGanamosTodos.#COVID19#JuntosLosConseguiremos#RESPONSABILIDADpic.twitter.com/cBBe4xS3Pg — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) September 11, 2020

Por otro lado, a las 6 de la mañana de hoy jueves, se produjo otra agresión, en este caso a un agente de policía en el transcurso de una detención a seis personas que hacían botellón en una de las puertas del cementerio de La Almudena, en el distrito de Ciudad Lineal.

Los agentes detectaron a un grupo de doce personas que estaban haciendo botellón sin cumplir el distanciamiento social y sin hacer uso de mascarillas. Cuando solicitaron su identificación seis de ellos se pusieron violentos y llegaron a agredir a los agentes. Uno de ellos “necesitó puntos de sutura en una ceja por los cortes que le provocaron los puñetazos”, nos cuentan a COPE fuentes de la Policía Nacional. El agente tuvo que ser trasladado al hospital. Los

seis detenidos, por un delito de atentado contra la autoridad, son tres hombres y tres mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 31 años.