Los rostros detrás de los datos del paro en Madrid: "Siendo realistas, estoy asustado"

Hoy hemos conocido los datos del paro registrado donde podemos ver que se han creado 12.600 empleos, casi 4.500 menos que los últimos doce meses. El número total de personas en paro en la comunidad roza las 442.000 personas. Números que esconden caras, rostros, como el de Estíbaliz. Ella lleva 8 meses en paro, los mismos que de embarazo. De hecho, esa fue la razón del despido. Nos cuenta que “así no puedo encontrar trabajo”. Hace 4 meses que le cancelaron las ayudas y lleva todo este tiempo intentando capear el temporal.

En el estado actual, Estíbaliz ya no puede trabajar y menos de empleada del hogar. A finales de mayo nacerá su hijo Marcos y le preocupa mucho los nuevos gastos de la casa. Por eso está en busca de trabajo para el verano, a ver si con un poco de suerte puede encontrar trabaja como camarera en algún bar durante la campaña estival. Por el momento, ella no es muy optimista. “El panorama es muy malo. Solicité el Ingreso Mínimo Vital y me lo denegaron, pedí la Renta Mínima de Inserción y me lo denegaron. Ahora estoy esperando respuesta. Suerte que algo tenía guardadito porque si no sería imposible”, nos cuenta Estíbaliz.

Aún así ella acude cada mes a la Oficina de Empleo que tiene más cerca de su casa para seguir presentando documentación. El sueldo de su marido, que trabaja en la construcción, y los ahorros que ha ido acumulando son los que les están permitiendo llegar a final de mes.

En una situación parecido se encuentra Roberto. Tiene 31 años y desde los 16 ha trabajado siempre como camarero en el mismo bar. Hace 7 meses, la mala situación económica les obligó a echar la persiana para siempre y Roberto, junto con sus compañeros acabaron en la calle.

Pese a todo, Roberto se muestra optimista: “Siendo realista estoy un poco asustado pero también con el optimismo de encontrar algo en la campaña de verano”. Algo sin duda muy necesario para aguantar la situación actual.