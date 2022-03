Crecen los 'okupas' en busca de una indemnización en el parque Lineal de Manzanares

El que primero llega, pone la valla y 'esto es mío'. Es la práctica de moda en el Parque Lineal de Manzanares, donde han proliferado más de 50 parcelas, chabolas, utilizadas para fines recrativos como huertos, lugar donde almacenar chatarra o incluso perreras.

Lo cierto es que este tipo de asentamientos en esta zona sur del Manzanares, junto a la M-40, vienen de lejos, desde hace unos cinco años, pero en las ultimas semanas han crecido de una forma "considerable", explica Enrique Diaz, de la Asociación de Vecinos San Fermín. "Lo típico es: llego, pongo la valla y ya tengo un cachito de huerto, un trozo para almacenar cosas como chatarras, unos palés y unas uralitas y lo cierro", cuenta.

No se trata de algo casual, sino motivo del anuncio del ayuntamiento de acometer en esa zona el proyecto del Bosque Metropolitano y revitalizar así la zona. "Teniendo los precedentes de la Caja Mágica, muchos han visto una oportunidad para sacar tajada", expone Díaz. En ese proyecto de contrucción de la Caja Mágica y alrededores, hubo que indemnizar a las personas que tenían un asentamiento, aunque no fuera suelo de su propiedad. Ese es el objetivo de estos 'okupas', denuncia, poder reclamar una indemnización por ser desalojados.

"No hay un control del ayuntamiento y si esto se generaliza, va a ocurrir como en otros muchos sitios de Madrid, como la Cañada Real", se queja. No obstante, en estos asentamientos no vive nadie. Son "segundas residencias" de gente que vive por la zona y el perfil no es el de población marginal.

Los vecinos tratan de presionar al consistorio para que vigile el crecimiento de estas chabolas en suelo público, y en un lugar de paseo. "¿Alguien se imagina que uno fuera al Retiro y plantara allí su parcela?", pregunta.

Los vecinos, no obstante, apoyan al ayuntamiento en el proyecto del Bosque Metropolitano. "El proyecto de regeneración es muy necesario, además ha contado con la participación de las asociaciones vecinales, pero no queremos que este tipo de asentamientos retrasen las actuaciones", cuenta Díaz.