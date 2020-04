Comuniones aplazadas por el coronavirus

Marta tenía todo previsto para la comunión de su hija Lola el 16 de mayo en la iglesia de Nuestra Señora de las Américas pero ha tenido que cancelar la prueba del vestido y la cita con el fotógrafo. También ha tenido que cambiar la fecha en el restaurante “lo que más me preocupaba”-dice- “porque no pude contactar con ellos hasta el viernes, aunque no ha habido problema para cambiar la fecha al 26 de septiembre”.

Arantxa lo tenía todo listo para el 23 de mayo. Su hijo Hugo iba a tomar la primera comunión en Pozuelo pero la semana pasada la parroquia les comunicó el cambio para el 3 de octubre. “El único problema es que con el cambio haya invitados a los que les coincidan dos celebraciones o que en el restaurante tengan ya una boda… en esa misma fecha”, nos cuenta.

Tanto Marta como Arantxa esperaban ya que hubiera cambio de fechas y lo ven bien. “Lo importante es que todos los invitados puedan ir y, sobre todo, que estén bien, que no les haya pasado nada”, coinciden.

Como ellas, miles de familias, han tenido que adaptarse al cambio de fechas.