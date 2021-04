Así ven los vecinos de Madrid el avance de las obras del Santiago Bernabéu: “Es una obra de ingeniería”

Hacía años que un Clásico, que un Madrid-Barça no llegaba con los dos equipos tan apretados en la clasificación. Dos puntos separan a catalanes y madrileños. Pero hacía mucho más tiempo, décadas, que un Clásico no se jugaba en el estadio Santiago Bernabéu. Se va a jugar en Valdebebas y sin público porque el campo de la Castellana sigue con sus obras de remodelación.

Es complicado pasar por este Paseo de la Castellana, llegar a la Plaza de Cuzco y no alzar la mirada a estas obras del Santiago Bernabéu, seas o no aficionado del Madrid, como Jesús, un vecino que pasaba por ahí: “Yo no soy muy aficionado pero asombra ver esta obra de ingeniería”. Estaba asombrado mirando una de las primeras cerchas que sostendrán la cubierta del Estadio. Será el pico más alto. Justo debajo de ella, ya están preparadas sus gemelas, listas para ser subidas y desplazadas por todo el techo del Bernabéu.

La que ya está en lo alto, para que te hagas una idea son 150 metros y pesa 700 toneladas. Los alrededores del estadio siguen vallados y en el interior solo hay operarios, camiones, remolques y grandes grúas, que, curiosamente, es uno de los mayores atractivos para los que pasan por delante, como María Luisa y Enrique. “No sabemos si van rápido o despacio. Nosotros estamos aquí mirando la maquinaria”.

Las obras avanzan a buen ritmo. Las esquinas del estadio están cubiertas de lonas azules que protegen de posibles caídas de objetos, pero el ambiente no es el de otros años. No se jugará el clásico en el Bernabeu pero sí que lo podrás vivir aquí en COPE en Tiempo de Juego.